Киев, 28 ноября. Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков сообщил, что высока вероятность проведения отдельной встречи руководителей России и Украины в ходе саммита в «нормандском формате», который состоится в Париже 9 декабря. Путин и Зеленский несколько раз разговаривали по телефону, но личной их встречи пока не было.

Власенко заявил, что украинский президент едва ли готов говорить на равных с российским лидером.

«Не знаю, готов ли наш президент к лобовой встрече с очень сильным, хитрым и опытным политиком. Хочется, чтобы он был на равных с Путиным, но это не на велосипеде ездить. По моему мнению, наш президент пока не на равных с мировой политической элитой», — высказал мнение депутат Рады.

В ходе встречи «нормандской четверки» в Париже стороны обсудят вопросы мирного урегулирования в Донбассе и выполнения Украиной Минских соглашений. Помимо Путина и Зеленского, в саммите планируют принять участие президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Гражданская война на Юго-Востоке Украины началась в 2014 году, когда жители Донецкой и Луганской областей отказались признать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. В результате действующий в тот момент президент страны Петр Порошенко объявил о проведении «антитеррористической операции», по сути инициировав братоубийственный конфликт против собственного народа. По данным ООН, жертвами войны в Донбассе стали не менее 11,5 тысяч человек.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Госдеп США заявил о поддержке политики Зеленского перед саммитом «нормандской четверки».