Ученые выяснили, из-за чего вымерли неандертальцы

Москва, 28 ноября. Ученые, благодаря построенным моделям, выяснили причины вымирания неандертальцев. Специалисты пришли к выводу, что никакие дополнительные факторы не сыграли в этом значимой роли, неандертальцы могли исчезнуть в силу простых демографических причин.

Неандертальцы исчезли около 40 тысяч лет назад. В это время анатомически современные люди начали мигрировать из Африки на Ближний Восток и в Европу. Однозначного ответа, почему так произошло ученые не дают до сих пор.

Как сообщается в журнале PLOS ONE, ученые из Эйнховенского технологического университета теоретически доказали, что конкуренция с современными людьми не является первопричиной исчезновения неандертальцев. Специалисты разработали популяционные модели для имитации развития популяций неандертальцев численностью 50, 100, 500, 1000 или 5000 особей на протяжении десяти тысяч лет.

В результате выяснилось, что для вырождения столь небольших популяций достаточно было внутренних демографических факторов, таких как инбридинг (близкородственное скрещивание), эффект Алли — снижение выживаемости индивидов при сокращении численности популяции и влияние ежегодных случайных колебаний рождаемости, смертности и соотношения полов.

Отметим, в мае схожее исследование опубликовали французские ученые из Университета Экс-Марсель. Специалисты тогда обратили внимание, что все современные гипотезы о вымирании неандертальцев упускают из виду демографические процессы и влияние на них изменяющейся среды. Они, как и их голландские коллеги, пришли к выводу, что «небольшой размер популяции мог бы способствовать вымиранию или ассимиляции с Homo sapiens».

Согласно созданной модели, снижение рождаемости у неандертальцев всего на 2,7% привело бы к их вымиранию через 10 тысяч лет, сообщала «Газета.ру». Причина снижения рождаемости не ясна, но, вероятно, это могло быть связано с нехваткой продовольствия.