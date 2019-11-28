США назвали НАТО «самым успешным альянсом в истории»

Вашингтон, 27 ноября. Высокопоставленный представитель госдепартамента США, выступая перед журналистами, заявил, что США считают НАТО самым успешным альянсом в истории. Также он добавил, что именно Вашингтон продолжает играть в нем лидирующую роль.

Ближайший саммит НАТО состоится 3-4 декабря в Лондоне.

«США все еще считают, что (НАТО) остается самым успешным альянсом в истории. Президент и госсекретарь на протяжении нескольких лет ясно обозначили свою поддержку Альянса. Мы продолжаем играть ключевую лидирующую роль в нем», — сообщил американский дипломат.

Он также рассказал о темах предстоящего саммита. По его словам, одним из центральных вопросов станет распределение обязанностей по взносам в оборонный бюджет альянса. Как отметил представитель Госдепа, итоговое объявление по итогам саммита будет «очень позитивным».

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга» ввиду отсутствия контроля по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу, в частности, Турцией. Такое заявление лидер Франции сделал журналу The Economist.

Макрон полагает, что Америка все больше отворачивается от Европы. В таких условиях ЕС следует проснуться, начав наращивать свою мощь, так как сейчас он находится «на краю пропасти». В противном случае Европа не будет контролировать собственную судьбу, подчеркнул президент Франции.