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Власти Украины оценили ущерб возвращенным Россией кораблям

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Киев оценил сумму ущерба возвращенным кораблям

Киев, 28 ноября. Киевские власти оценивают сумму убытков на возвращенных Российской Федерацией кораблях в 2,3 миллиона долларов, передает заместитель постпреда в Вене Игорь Лоссовский.

«Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению. Сейчас работа комплексной комиссии ВМС продолжается, поскольку имеются большие убытки», — заявляет Лоссовский.

Заместитель постпреда в Вене отмечает, что сумма в 2,3 миллиона долларов является предварительной. Точные цифры станут известны после завершения комплексного расследования с привлечением специалистов и осмотра катеров на заводе, передает RT.

Задержанные после провокации в Керченском проливе украинские корабли были переданы Киеву на прошлой неделе. Командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко остался недоволен состоянием катеров и заявил, что «россияне их угробили». Как утверждает Воронченко, с кораблей сняли не только оборудование, но даже плафоны, розетки и унитазы.

ФСБ же считает, что украинская сторона сами привела в негодность оборудование кораблей, пока перевозила их в Очаков. В ФСБ подчеркивают, что Украина получала свои суда в «нормальном состоянии и с рабочей сантехникой». Также ФСБ опубликовало видео с передачей катеров украинской стороне, где видно, что катера в исправном состоянии. 

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу с Российской Федерацией и направились Керченскому проливу. Украинские корабли совершали опасные маневры и игнорировали обращения представителей российских властей. В итоге корабли вместе с моряками были задержаны, на них было заведено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией и связал его с желанием тогдашнего президента Украины Петра Порошенко поднять свой рейтинг перед выборами.

В итоге моряки были переданы украинской стороне 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными. Задержанные корабли были переданы Украине 18 ноября 2019 года.

 

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Источник: РИА Новости
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