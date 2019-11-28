Сербия выступила против «антироссийской истерии»

Белград, 28 ноября. Сербия не участвует в санкциях по отношению к Российской Федерации и в антироссийской истерии, а также не допустит переписывания истории, заявил в ходе акции «Дорога памяти» министр обороны Сербии Александр Вулин.

Горсть земли была торжественно взята с мемориала Освободителям Белграда, где похоронены воины Красной армии и югославские партизаны. В церемонии принимали участие представители сербского Министерства обороны и российского посольства в Сербии. Как заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко, земля с захоронений воинов-освободителей уже собрана в 14 местах Сербии и будет отправлена в Москву.

«Так же как президент Александр Вучич не позволил, чтобы Сербия приняла участие в антироссийских санкциях и истерии, также ни он, ни наше государство никогда не позволит переписывания истории, чтобы забыли тех, кто нас освободил, участвовал вместе с нами в освобождении этого города и страны и спасли весь мир от величайшего зла современной цивилизации – фашизма», — говорит Александр Вулин.

Министр обороны Сербии считает постыдным уравнивание Красной армии и немецких захватнических войск.

«Мы некогда не будем участвовать в перекраивании и переделывании истории и никогда не позволим постыдного уравнивания Красной армии и армии Гитлера, никогда не позволим забыть, кто освободил Европу, а кто совершал зверские преступления», — заявил сербский министр обороны.

Землю с могил воинов-освободителей с почестями отправят в Россию. Она будет помещена в гильзы артиллерийских снарядов и передана главному храму Вооруженных сил России, где станет частью экспозиции «Дорога памяти», приуроченной к 75-летию Победы над нацизмом.

Как передают «Известия», президент Сербии Александр Вучич подтвердил свой визит в Москву на празднование Дня Победы.

Сербия отмечала 75-летие освобождения страны от армии Гитлера 20 октября. На торжественном мероприятии присутствовал глава правительства России Дмитрий Медведев.

Дату освобождения Сербии и Югославии от нацистских оккупантов связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии принимали участие воины советского второго и третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части народно-освободительной армии Югославии. Согласно оценкам, на территории Югославии похоронены более семи тысячи красноармейцев.