В Госдуме призвали «жестко наказать» журналиста «Новой газеты» за сотрудничество с ИГИЛ

Москва, 28 ноября. Правоохранительные органы обязаны были сразу запустить проверку связей журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ), заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

«Я считаю, что правоохранительные органы должны были сразу запустить такого рода проверку, потому что очевидно, что он участник какой-то террористической группы с точки зрения подачи информации — информационная часть террористической группы», — заявил депутат в беседе с iReactor.

По словам парламентария, то, что Коротков «работает на какой-то единый центр управления из-за рубежа» очевидно.

«Соответственно, эти вещи необходимо проверять и в случае причастности сажать. Ну почему девушку-студентку МГУ, которая хотела поехать к террористам, посадили, а его — нет. Чем она хуже его? Понятно, что все, что связано с терроризмом, подлежит очень жесткому наказанию, это очевидно», — резюмировал Федоров.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало первую часть расследования, в котором представлены доказательства долгого сотрудничества Короткова с ИГИЛ. В частности, он передавал террористам данные о российских военнослужащих. По информации источников ФАН, сотрудничество журналиста «Новой газеты» с террористами, публикации его материалов о действиях Минобороны РФ в Сирии и фейков о ЧВК «Вагнер» спонсировал беглый олигарх Михаил Ходорковский. По некоторым данным, за «нелегкие труды» Коротков получал баснословные деньги — десятки миллионов рублей.

Позднее глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в Госдуме изучат расследование ФАН о связи Короткове. По его словам, материалу «придадут движение». Он уточнил, что, если проблема в правоприменительной практике, «будем просить тех, в чьей компетенции ваш вопрос — это могут быть ФСБ, МВД и другие правоохранительные органы, прокуратура».

В Сети уже появилась петиция, авторы которой просят правоохранительные органы проверить информацию о связях сотрудника «Новой газеты» с ИГИЛ. Адресатами обращения значатся Федеральная служба безопасности, Следственный комитет, МВД, прокуратура и Роскомнадзор.

1 Организация запрещена на территории РФ.