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Клинцевич оценил решение Apple признать Крым российским

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Клинцевич оценил решение Apple признать Крым российским

Москва, 27 ноября. Компания Apple приняла решение соблюдать российские законы – так в Госдуме отреагировали на устранение проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах устройств американской корпорации.

После переговоров с представителями российских властей, компания Apple сделала так, чтобы на ее картах отображалась корректная государственная принадлежность Крыма. Также была устранена аналогичная проблема в приложении «Погода».

Как заявил сенатор Франц Клинцевич, его не удивило решение компании Apple признать Крым российским. 

«И причина, как мне представляется, не только и даже не столько в том, что компания, видимо, дорожит российским рынком. Бизнес вообще, как правило, не отличается консервативностью, предпочитая иметь дело не с какими-то образами прошлого, а с реальностью дня нынешнего. Так ему сподручнее. К тому же бизнес аполитичен. Словом, тренд, что называется, задан, и он набирает силу. Теперь очередь за правительствами», — прокомментировал решение американской корпорации сенатор.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.

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