Покупательская способность украинцев резко упала с приходом Зеленского, заявили в Киеве

Киев, 27 ноября. Политолог Константин Матвиенко обратил внимание на то, что покупательская способность украинцев с приходом новой власти резко сократилась.

Политолог в эфире украинского телеканала заявил, что снижение покупательской способности жителей Украины наиболее ярко прослеживается на рынках: от безденежья страдают даже жители столицы, не говоря уже о населении районных центров.

Матвиенко рассказал о своих знакомых, занимающихся торговлей на рынках. Раньше им не приходилось думать о привлечении клиентов, их всегда «было достаточно». По выходным к ним скапливались очереди, однако теперь у прилавков совершенно свободно.

«Я спрашиваю: «Светлана, а что у вас с клиентурой?». Она говорит: «Ты знаешь, с сентября месяца как отрезало». А у других то же самое. И это люди, которые относятся к среднему классу! А при мне женщина, которую я тоже хорошо знаю, которая всегда брала самые дорогие мандарины, она теперь покупала самые дешевые», — посетовал политолог.

При этом он обращает внимание, что речь идет о Киеве, передает «Политнавигатор».

«То есть, объективно падает покупательская способность. Подчеркиваю, у киевлян. Киевляне — это не показатель. А если посмотрим на райцентр, то поймем, что как минимум, не растет покупательская способность. А объективно, она падает», — резюмировал политолог.

Отметим, ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что «украинцы недоедают» не из-за действий нынешней власти, а из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет, передавал RT.

В конце октября аналитическая компания Growth from Knowledge (GfK) провела исследование в 42 странах Европы. Выяснилось, что Украина находится на последнем (42-м) месте, исследователи признали покупательную способность населения Украины самой низкой в Европе, оценив ее в 1830 евро в год на человека.

Весной Всемирный банк опубликовал свой доклад, в котором отметил, что Украина остается одной из беднейших стран региона с точки зрения ВВП на душу населения, ее уровень равен Молдавии, Армении и Грузии. Паритет покупательской способности Украины в три раза ниже, чем в Польше.