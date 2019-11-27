«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Санкт-Петербург, 27 ноября. Гол Артема Дзюбы принес «Зениту» победу над французским «Лионом». Встреча закончилась со счетом 2:0.

«Зенит» в домашнем поединке на «Газпром-Арене», в присутствии 51 183 зрителей обыграл «Лион» со счетом 2:0. На матче присутствовали глава Союза европейских футбольных ассоциаций и президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Голы на свой счет записал Артем Дзюба (42 минута) и Магомед Оздоев (83 минута). Для Дзюбы этот гол стал восьмым в пятнадцати проведенных матчах группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря этому голу, Дзюба сравнялся по количеству забитых мячей в групповом этапе ЛЧ с Андреем Тихоновым (8 голов в 28 матчах за «Спартак») и Аланом Дзагоевым (8 голов в 33 матчах за ЦСКА). Оздоев же забил сегодня свой дебютный мяч в Лиге чемпионов.

Вратарь «сине-бело-голубых» Михаил Кержаков отстоял матч «на ноль», отбив шесть ударов в створ ворот. Для него это первый «сухой» матч в Лиге чемпионов за всю карьеру. В последний раз питерцы не пропускали в Лиге чемпионов четыре года назад, 24 ноября 2015 года в матче на стадионе «Петровский» против испанской «Валенсии» (2:0), тогда ворота «Зенита» защищал Юрий Лодыгин.

Благодаря победе, «Зенит» поднялся на вторую строчку в группе ЛЧ, имея в своем активе 7 очков. На третьем месте идет «Лион», у которого тоже 7 очков, но он уступает питерцам за счет личных встреч (первый матч закончился ничьей 1:1). Лидирует в группе немецкий «РБ Лейпциг», у которого набрано 9 очков. И замыкает группу португальская «Бенфика» с 3 очками. Именно с португальцами предстоит сыграть «Зениту» на выезде в заключительном 6-ом туре групповой стадии Лиги Чемпионов. Матч состоится 10 декабря.