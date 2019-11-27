Сын Никаса Сафронова рассказал подробности инцидента в туалете самолета

Москва, 27 ноября. Сын художника Никаса Сафронова 29-летний пианист Лука Затравкин рассказал о том, что ему пришлось пережить, когда он застрял в туалете заходившего на посадку самолета. По его словам, наибольшее возмущение у него вызвал тот факт, что один из пассажиров снимал происходящее на телефон, пока остальные пытались помочь Затравкину.

Неприятность произошла с Затравкиным во время рейса Казань—Москва. Во время посещения туалета он неожиданно застрял в унитазе во время смыва и не смог выбраться самостоятельно. Одной из причин произошедшего могли стать размеры пианиста, который весит около двухсот килограмм.

«Я зашел в кабинку. Спустя несколько минут ко мне стали стучать. Я заторопился, кабинка ведь узкая. Нажал на смыв, но меня засосало», — рассказал он KP.ru.

Благодаря помощи экипажа и некоторых пассажиров сын художника смог покинуть бортовой туалет. Однако впечатления от пережитого оказались настолько сильным, что даже спустя три дня Затравкин все еще не может прийти в себя. Кроме того, его возмутило поведение одного из пассажиров, который не только снимал все происходящее, но и опубликовал в Интернете.

«Он поступил как настоящий негодяй. Вместо помощи вот такой поступок. Это, конечно, в духе нашего времени. Я подам на него заявление за оскорбление чести и достоинства. Я был в беспомощном состоянии, а он так со мной поступил», — заявил Затравкин, пообещав найти автора видео.

Сейчас пианист находится в Иванове, где у него концерт. По его словам, он до сих пор находится в подавленном состоянии из-за выложенного в Интернет видео инцидента.