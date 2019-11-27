Адвокат Трампа требовал от властей Украины 300 тысяч долларов за оказание своих услуг

Нью-Йорк, 27 ноября. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани вел переписку с официальными лицами Украины, обсуждая возможность содействия в возвращении похищенных ранее украинских средств, пишет The New York Times.

Американские журналисты ознакомились с документами, которые свидетельствуют, что адвокат президента США в начале 2019 года вел переписку с Министерством юстиции Украины. В одном из своих писем, Джулиани якобы предлагал заплатить его компании Giuliani Partners триста тысяч долларов за оказание помощи в возвращении обратно на Украину ранее похищенных и вывезенных средств.

В материале The New York Times подчеркивается, что журналисты получили черновой вариант документа, в котором Рудольф Джулиани предлагал эту же опцию Юрию Луценко. Луценко на тот момент был генеральным прокурором Украины. Согласно этим бумагам, адвокат американского президента установил для Луценко ценник в двести тысяч долларов. Но журналисты пока не могут с уверенностью сказать, были ли достигнуты договоренности, или нет.

Рудольф Джулиани сообщает, что сами украинские власти были заинтересованы в его услугах. Но как он подчеркнул, он решил, что это слишком сложное дело, и в итоге не стал заключать с украинским правительством каких-либо соглашений и не получал от него денег. В Министерстве юстиции Украины также утверждают, что не достигали с Джулиани каких-либо договоренностей.

Как передает «Газета.ру», ранее коллеги Джулиани пытались завербовать руководителя «Нафтогаза».

Адвокат президента США многократно подчеркивал, что у него нет, и никогда не было деловых интересов на Украине.

Рудольф Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как начался скандал с возможным давлением президента США Дональда Трампа на своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Как утверждает анонимный сотрудник американской разведки, Трамп в ходе телефонных переговоров с Зеленским пытался побудить последнего начать расследование деятельности сына Джо Байдена на Украине в обмен на финансовую и военную помощь. Многие сочли, что Трамп это делал в преддверии президентских выборов в 2020 году, на которых его оппонентом выступит 76-летний Джо Байден. Палата представителей Конгресса, на основе этих подозрений объявили о начале процедуры импичмента Трампа.