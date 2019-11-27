Москва, 27 ноября. Форма офицеров гитлеровского Вермахта времен Второй мировой войны стала основой для подражания у президента Украины Владимира Зеленского. На это обратил внимание главный редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский.

Сосновский напомнил, что несколько дней назад украинский президент появился перед камерами в форме с нашивкой черепа.

«Я понимаю, что он находит себе хорошие примеры. У меня есть доказательство, но мы не можем показывать свастику», — цитирует главреда «Политнавигатор».

Журналист сообщил, что несколько дней назад Бундесвер разместил в соцсети Instagram фотографии формы офицеров Вермахта времен Второй мировой войны со свастикой и орлами.

«Они написали о том, что мода не проходит на униформу. Вот с кого пример берет Зеленский, и с кого берут пример украинские националисты», — подчеркнул Сосновский.

Напомним, Зеленский 21 ноября в порту Очакова лично встречал украинские корабли, которые были задержаны Россией в ходе керченской провокации и почти год стояли в порту в Керчи в качестве вещдоков. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко первым обратил внимание, что украинский президент выступал перед камерами в форме, на шевроне которой изображен череп: «патч 72-й бригады, который ему подарили в Луганской области». Он также напомнил, что 20 ноября Зеленский явился в форме с шевроном, похожим на шеврон 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова», и на открытии моста в Станице Луганская, где рассказывал, как он хочет мира.

А в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Алексей Журавко добавил, что Зеленский «переплюнул» своего предшественника Петра Порошенко, который фотографировался в форме ВСУ с нашивкой «Циничный Бандера».

Заместитель директора по экономическим вопросам краснолучского завода «Фагот» Эдуард Грезент позднее добавил, что, надев подаренный военнослужащими 72-й бригады ВСУ шеврон, на котором изображены череп с костями, Зеленский подтвердил, «что он ведомый, что он боится собственной армии и готов делать перед ней такие «жесты приличия».