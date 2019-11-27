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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Дамаск, 27 ноября. Незаконные вооруженные формирования (НВФ), действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, за прошедшие сутки было зафиксировано 24 обстрела.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Алеппо, Сабикия, Биньямин провинции Алеппо; Калаз-Тахтани, Кинсибба, Санджека, Кермель, Сараф, Айн-Эль-Кантара провинции Латакия; Кара-Джурн провинции Хама; Эс-Салихия, Луайбда, Суккория, Шарки-Кафер-Дун, Телль-Эль-Мактаа, Хербет-Абдин, Сиди-Али провинции Идлиб», — сообщил российский генерал-майор.

Руководство ЦПВС уже обратилось к командирам НВФ с призывом отказаться от вооруженных провокаций и вернуться на путь мирного урегулирования в подконтрольных им районах.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Брифинги ЦПВС
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