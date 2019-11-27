ЛНА отбила атаку террористов ПНС на месторождение нефти на юге Ливии, предотвратив жертвы

Бенгази, 27 ноября. Рабочие нефтегазовой компании Mellitah не пострадали в результате нападения террористической группировки, связанной с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, благодаря успешным действиям Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом сообщает Libya24 со ссылкой на пресс-службу компании Mellitah.

Как сообщалось ранее, месторождение Аль-Филь на юге Ливии подверглось нападению террористической группировки, которую возглавляет Хасан Муса. Данные террористы имеют прямое отношение к ПНС Ливии; кроме того, ее руководящий состав состоит в другой террористической группировке «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ).

Атака террористов на месторождение была отбита силами ЛНА, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. Его войскам удалось уничтожить пять вооруженных автомобилей боевиков, а также машину с боеприпасами. Кроме того, во время боя была ликвидирована группа террористов.

Никто из сотрудников нефтегазовой компании не пострадал, благодаря оперативным действиям ЛНА. Сейчас войска Хафтара находятся в районе Аль-Филя, чтобы обеспечить безопасность в регионе.

Напомним, в апреле 2019 года командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать очередную часть антитеррористической операции «Аль-Карама». Она направлена в том числе на освобождение города Триполи от незаконных вооруженных формирований. Сейчас Триполи, как и большая часть запада Ливии, находится под контролем ПНС, которое активно сотрудничает с террористическими группировками.

1 Организация запрещена на территории РФ.