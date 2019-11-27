Гаспарян назвал фейк от пособников ИГ «Новой газеты» обычной практикой для либералов 

Москва, 27 ноября. Политолог Армен Гаспарян назвал стандартной практикой либералов новый фейк от скандально известного издания «Новая газета». Журналист издания Денис Коротков сопроводил свою статью о Сирии фотомонтажом: трофейный флаг группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) он заменил подвешенным за ноги человеком.

Журналист, радиоведущий, политолог и общественный деятель Армен Гаспарян обращает внимание, что «подтасовка фактов — абсолютно нормальная история для российских либералов». Он напомнил, что этим они занимаются еще с 1990-х годов.

«Вот если бы они такими фейками не занимались, тогда можно было бы поразмышлять о чем-то новом. Мол, русский либерализм, спустя столько лет, претерпел серьезные изменения, а так все в норме. Сергей Адамович Ковалев общался с террористами, Валерия Новодворская общалась, а теперь этот Коротков общается. Какая разница? А параллельно они обвиняют всех в том, что никто не понимает, что террористы – «борцы»!» — заявил Гаспарян в интервью «Народным новостям».

Политолог добавил, что хоть сейчас либералы и не используют термин «повстанцы» применимо к террористам ИГ1, как это было популярно в 90-е годы, но «но все остальное — то же самое».

«Если вы поменяете фамилии и название организаций, то вы получите нормальный стрим 90-х годов. Ничего нового. «Новая газета» на протяжении многих лет занимает одну и ту же позицию», — подчеркнул Гаспарян.

Ранее в неофициальной группе «ВКонтакте» «ЧВК Вагнера — военное обозрение» появилось видео, на котором продемонстрированы два снимка: оригинал и состряпанный фотомонтаж специально для так называемого «расследования» «Новой газеты». Выяснилось, что в своем «расследовании» Коротков разместил липовый снимок, где вместо флага ИГ, на фоне которого стоит группа людей, появился подвешенный за ноги человек.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало первую часть расследования, в котором представлены доказательства того, что журналист Денис Коротков в течение продолжительного времени сотрудничал с боевиками ИГ, в частности — передавал им данные о российских военнослужащих. По информации источников ФАН, сотрудничество журналиста «Новой газеты» с террористами, публикации его материалов о действиях Минобороны РФ в Сирии и фейков о ЧВК «Вагнера» спонсировал беглый олигарх Михаил Ходорковский. По некоторым данным, за «нелегкие труды» Коротков получал баснословные деньги — десятки миллионов рублей.

Руководство «Новой газеты» проигнорировало просьбу ФАН прокомментировать сомнительные моменты в журналистской карьере своего сотрудника. Сам Коротков предпочел молчать.

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов, комментируя расследование ФАН, заявил, что за свои действия журналист должен быть наказан, как за измену Родине. Он подчеркнул, что «то, что вскрылось благодаря расследованию ФАН, должно заинтересовать уже не полицию, а Федеральную службу безопасности, Следственный комитет России». Депутат добавил, что основания для возбуждения дела против Короткова были давно, а сейчас блюстители закона просто обязаны заняться этим журналистом.

1 Организация запрещена на территории РФ.