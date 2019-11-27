Доцент Соколов подтвердил участие в ЧП на фрегате в Финском заливе в 1981 году

Санкт-Петербург, 27 ноября. Обвиняемый в зверском убийстве студентки историк Олег Соколов подтвердил своему адвокату, что был участником происшествия на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году в Финском заливе. Тогда в результате ЧП погиб один человек. Эту информацию передает адвокат Соколова Александр Почуев.

Ранее «Фонтанка.ру» выложила публикацию с фотографиями приговора Соколову от 1982 года, где сообщается, что историк обвиняется в нарушении правил безопасности, приведшее к гибели человека, и приговорен к условному сроку. Согласно данным петербургского издания, дело было возбуждено в 1981 году после смерти ученого Владимира Сорокина при затоплении в Финском заливе фрегата «Святой Георгий», за штурвалом которого был Соколов.

«При избрании меры пресечения (в рамках расследования убийства Анастасии Ещенко. Прим — ФАН) следствие предоставляло данные об отсутствии судимости у моего доверителя. Оценить достоверность опубликованного в СМИ приговора на данный момент не представляется возможным. Факт того, что был такой инцидент на водном транспорте с участием Соколова, со слов самого Соколова, защита не отрицает, но подчеркивает, что никакой взаимосвязи с расследуемым сейчас убийством тот случай не имеет», — говорит адвокат доцента.

Утром 9 ноября доцент факультета истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов был обнаружен в реке Мойке с рюкзаком, в котором были отрезанные человеческие конечности. Позднее в его квартире были обнаружены фрагменты тела девушки. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Жертвой преподавателя стала его собственная студентка, с которой он сожительствовал и был связан отношениями. Соколов был заключен под стражу на два месяца, в данный момент он пребывает в СИЗО «Кресты».

Во время суда доцент признался, что на преступление его побудила бытовая ссора. Как утверждает обвиняемый, у 24-летней Ещенко были сложные отношения с его несовершеннолетними дочками.