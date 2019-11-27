Украинское правительство стало собственником «Приватбанка»

Киев, 27 ноября. Министерство финансов Украины передало правительству 100% акций «Приватбанка», который ранее принадлежал олигарху Игорю Коломойскому и был национализирован государством. Об этом говорится в материалах Национального банка Украины.

Если раньше единственным владельцем финансовой организации в документах был Минфин Украины, то теперь — «государство в лице кабинета министров».

Напомним, что украинские власти национализировали банк еще при правлении экс-президента Петра Порошенко. Сам политик назвал этот шаг «единственным способом уберечь банк от краха и разрушения всей банковской системы страны». Коломойский же оценил действия Киева как «классическое рейдерство».

В апреле 2019 года суд Киева признал незаконным присвоение предприятия Коломойского государством, удовлетворив иск бизнесмена. Однако Нацбанк Украины обжаловал это решение, и Кассационный хозяйственный суд приостановил процесс выполнения вердикта.