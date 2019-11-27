Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Украинское правительство стало собственником «Приватбанка»

130
0 Оставить комментарий

Украинское правительство стало собственником «Приватбанка»

Киев, 27 ноября. Министерство финансов Украины передало правительству 100% акций «Приватбанка», который ранее принадлежал олигарху Игорю Коломойскому и был национализирован государством. Об этом говорится в материалах Национального банка Украины.

Если раньше единственным владельцем финансовой организации в документах был Минфин Украины, то теперь — «государство в лице кабинета министров».

Напомним, что украинские власти национализировали банк еще при правлении экс-президента Петра Порошенко. Сам политик назвал этот шаг «единственным способом уберечь банк от краха и разрушения всей банковской системы страны». Коломойский же оценил действия Киева как «классическое рейдерство».

В апреле 2019 года суд Киева признал незаконным присвоение предприятия Коломойского государством, удовлетворив иск бизнесмена. Однако Нацбанк Украины обжаловал это решение, и Кассационный хозяйственный суд приостановил процесс выполнения вердикта.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров