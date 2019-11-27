Военная полиция РФ и армейская авиация в Сирии провели патрулирование в провинциях Ракка и Алеппо

Алеппо, 27 ноября. Подразделения российской полиции и армейская авиация в среду провели патрулирование вдоль турецко-сирийской границы в сирийских провинциях Алеппо и Ракка в рамках выполнения условий меморандума, заключенного между РФ и Турцией, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В среду подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам Айн-Иса — Каджла в провинции Ракка, Кобани — Марвах, Аджами — Авшария, Аджами — Каракозак в провинции Алеппо.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес — Эль-Хура — Метрас — Квайрес.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 22 октября приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против террористических группировок курдов в Сирии. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований, сообщала «Газета.ру». Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

В среду сообщалось, что российские летчики расширили зону вертолетного патрулирования в Сирии и получили задачу обеспечивать безопасность в пунктах гуманитарной помощи на севере и северо-востоке государства.

Военный эксперт, бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев отметил, что территория патрулирования находится в непосредственной близости от сирийско-турецкой границы. Эти районы больше всего волновали мировую общественность, именно здесь долгое время орудовали курдские бандформирования, которые терроризировали сирийцев.