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Санкции WADA против РФ могут быть жестче, чем на ОИ в Корее

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Санкции WADA против РФ могут быть жестче, чем на ОИ в Корее

Москва, 27 ноября. Российским спортсменам будет запрещено использование любых упоминаний своей страны на Олимпийских играх и Чемпионате мира, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наложит на РФ санкции. Об этом в среду заявила замглавы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Было особо отмечено, что в таком случае не будет никаких отсылок к названию страны. На Олимпиаде в Корее было все же название «нейтральные спортсмены из России», а здесь такого не будет», — пояснила она РИА Новости.

Пахноцкая отметила, что, вероятнее всего, россияне будут выступать в статусе ANA («авторизованный нейтральный спортсмен»).

Напомним, что на днях профильный комитет WADA рекомендовал на четыре года запретить России принимать у себя международные соревнования, а также запретить ее сборной в течение четырех лет выступать под российским флагом. Российские атлеты все еще смогут принять участие в международных соревнованиях, однако только в нейтральном статусе. Окончательное решение будет вынесено исполкомом WADA на внеочередном заседании 9 декабря.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию хотят поставить в положение обвиняемой, но она будет отстаивать необходимость честного разговора.

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Источник: РИА Новости
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