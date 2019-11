«Белые каски» готовят фейк

Show must go on. «Белые каски» готовят очередную провокацию в Сирии. И снова на деньги западных «ценителей» кинопародий. По данным Минобороны России, «сами себе режиссеры» совместно с боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам» (альянс во главе с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой») планируют инсценировку авиаударов и химатак в районе Идлиба. Уже и кастинг в разгаре. «Актеры» для постановочных съемок отбираются по традиции «касочников» из числа местных жителей. Самые яркие типажи становятся лицом пропаганды против законной власти Сирии и российских вооруженных сил. Достаточно вспомнить бедных мальчиков Омрана и Хасана, ставших в разные годы жертвами не реальных авианалетов и химатак, а изощренных авторов видеофейков. Премьера таких подделок не раз провоцировала удары коалиции во главе с США по территории республики. И опять за старое. Наше Минобороны выяснило, что в прошлом месяце вблизи Идлиба появились группы неизвестных «активистов» и грузовики с химикатами. Очевидно, «репетируют» очередной спектакль.

«Эти сообщения мы регулярно получаем. В большинстве случаев эта информация подтверждается. Именно то, что мы вместе с сирийским правительством предаем ее гласности, наверное, является причиной, по которой эти провокации пока еще не реализовались. Но мы знаем о том, что их готовят и то, что в их подготовке непосредственно участвуют провокаторы из так называемых «Белых касок», которые были созданы и руководимы британскими спецслужбами при поддержке ряда западных стран, включая США. Мы тоже об этом знаем», — отметил глава российского МИД Сергей Лавров.

Штаты и «толерантная» Европа к «Белым каскам» относятся с придыханием. Короткометражка об этой псевдогуманитарной миссии пару лет назад даже «Оскара» взяла! А вот самим создателям антидокументальных видеолипов, золотая статуэтка вряд ли светит. Ведь вся их фейковая ахинея сляпана слабее самых дешевых мыльных опер. Да и к реальности эта самодеятельность не имеет ни малейшего отношения. Бездоказательная кампания по очернению Сирии с антироссийским уклоном шита белыми нитками. Однако международная Организация по запрещению химического оружия смотрит на фабрику по выпуску смертоносных фейков с «широко закрытыми» глазами.