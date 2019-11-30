Землетрясение в Албании. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Землетрясение в Албании Балканский апокалипсис. Албания содрогнулась от мощного землетрясения магнитудой 6,4. СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших. Стихия ранила страну почти в самое сердце: эпицентр находился к западу от Тираны — албанской столицы. Сильнейшие подземные толчки ощущались в городе Дуррес на побережье Адриатического моря. Земля встала на дыбы ранним утром вторника. Около четырех часов дома буквально заходили ходуном, люди прямо в пижамах в панике выскакивали на улицы. Разрушения страшные — в одной лишь Тиране полтысячи зданий превратились в руины, ущерб внушительный. Спасатели оперативно приступили к разбору завалов. Каждая драгоценная секунда может подарить кому-то жизнь. Власти призвали местных жителей держаться подальше от зданий, ведь в любой момент конструкции могут сложиться, словно карточные домики. Албанию тряхануло так, что дрожь пробежала по жилам всего Балканского полуострова. Землетрясение даже аукнулось в южной Италии. В конце сентября по Албании уже пронеслась волна толчков, но тогда обошлось без жертв. И вот буквально через два месяца после такой встряски страна облачилась в траур и молится о погибших от сильнейшего за последние 30 лет удара. Свои соболезнования выразило российское посольство в Тиране. «Глубоко скорбим по погибшим. Посольство России в Албании приносит соболезнования семьям тех, кого затронула стихия, и всему албанскому народу. Наши мысли и сердца со всеми теми, кто выполняет свой служебный долг, вызволяя людей из-под завалов и ликвидируя последствия трагедии», — заявили в российской дипмиссии. Многие страны заявили о готовности помочь пострадавшей от разрушительного землетрясения Албании. А соседи — Сербия и Черногория — незамедлительно направили в зону стихийного бедствия свои команды спасателей.

ДТП в Доминикане Драма в Донимикане. Отпуск в райской стране обернулся адом для 39 российских туристов. Автобус с нашими соотечественниками попал в серьезное ДТП. 27 россиян угодили в больницу, среди пострадавших трое детей. К счастью, никто не погиб. ЧП произошло по дороге в аэропорт. По предварительной версии, виновником аварии стал грузовик, который неожиданно выскочил перед автобусом. Водитель резко затормозил, но столкновения избежать не удалось. Автобус опрокинулся, грузовик снесло с дороги.

«Белые каски» готовят фейк Show must go on. «Белые каски» готовят очередную провокацию в Сирии. И снова на деньги западных «ценителей» кинопародий. По данным Минобороны России, «сами себе режиссеры» совместно с боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам» (альянс во главе с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой») планируют инсценировку авиаударов и химатак в районе Идлиба. Уже и кастинг в разгаре. «Актеры» для постановочных съемок отбираются по традиции «касочников» из числа местных жителей. Самые яркие типажи становятся лицом пропаганды против законной власти Сирии и российских вооруженных сил. Достаточно вспомнить бедных мальчиков Омрана и Хасана, ставших в разные годы жертвами не реальных авианалетов и химатак, а изощренных авторов видеофейков. Премьера таких подделок не раз провоцировала удары коалиции во главе с США по территории республики. И опять за старое. Наше Минобороны выяснило, что в прошлом месяце вблизи Идлиба появились группы неизвестных «активистов» и грузовики с химикатами. Очевидно, «репетируют» очередной спектакль. «Эти сообщения мы регулярно получаем. В большинстве случаев эта информация подтверждается. Именно то, что мы вместе с сирийским правительством предаем ее гласности, наверное, является причиной, по которой эти провокации пока еще не реализовались. Но мы знаем о том, что их готовят и то, что в их подготовке непосредственно участвуют провокаторы из так называемых «Белых касок», которые были созданы и руководимы британскими спецслужбами при поддержке ряда западных стран, включая США. Мы тоже об этом знаем», — отметил глава российского МИД Сергей Лавров. Штаты и «толерантная» Европа к «Белым каскам» относятся с придыханием. Короткометражка об этой псевдогуманитарной миссии пару лет назад даже «Оскара» взяла! А вот самим создателям антидокументальных видеолипов, золотая статуэтка вряд ли светит. Ведь вся их фейковая ахинея сляпана слабее самых дешевых мыльных опер. Да и к реальности эта самодеятельность не имеет ни малейшего отношения. Бездоказательная кампания по очернению Сирии с антироссийским уклоном шита белыми нитками. Однако международная Организация по запрещению химического оружия смотрит на фабрику по выпуску смертоносных фейков с «широко закрытыми» глазами.

Блумберг против Трампа «Кто хочет стать миллиардером?» — вопрос для участников битвы за овальный кабинет в Белом доме не актуальный. Ведь финансы что у нынешнего его хозяина — республиканца Дональда Трампа, что у потенциального — демократа Майкла Блумберга, не поют романсы. Последний, который надеется стать первым, на днях подключился к гонке за сердца американских избирателей. Предвыборная кампания финансового тяжеловеса Блумберга стартовала в лучших традициях его политического конкурента: в соцсетях мультимиллиардер опубликовал красочный ролик с призывом голосовать за него в 2020 году. «Я баллотируюсь в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и возродить Америку. Мы не можем позволить себе еще четыре года терпеть безрассудные и аморальные действия президента Трампа. Он представляет собой опаснейшую угрозу нашей стране и нашим ценностям. Если он обеспечит себе еще один президентский срок, мы можем никогда не оправиться от нанесенного ущерба… Уверен, что мой уникальный набор навыков, полученных в бизнесе, государственном управлении и благотворительной деятельности, позволит мне победить и возглавить страну», — заявил Блумберг в своем предвыборном обращении. Экс-мэр Нью-Йорка и отец-основатель крупного информагентства Bloomberg и вправду превосходит своего антагониста. Он и «мудрее» 73-летнего Трампа на целых четыре года, и подзаработал в 17 раз поболе нынешнего лидера американских Штатов. Мечтать о президентском троне, как говорится, не вредно, но на первых порах господину Блумбергу, все же, неплохо было бы выиграть праймериз Демократической партии. И уж только после этого, если карта ляжет, можно выходить на главную битву титанов. Выборы президента США уже не за горами: 3 ноября 2020 года.