Глава МИД Украины написал эмоциональное письмо Apple после «признания» Крыма российским

Киев, 27 ноября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко эмоционально отреагировал на решение американской компании Apple «признать» Крым территорией России.

Ранее стало известно, что Apple внесла изменения в свой продукт «Погода» и исправила территориальную принадлежность Крыма. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, переговоры велись с мая. Сложности возникли из-за «отдаленности собственника».

Украинский министр выразил негодование в соцсети Twitter, обратившись к Apple.

«Позвольте мне объяснить в ваших терминах, Apple. Представьте, что вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, но никого не заботит ваша боль. Вот каково это, когда ты называешь Крым российской землей», ― написал Пристайко.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проводились и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».