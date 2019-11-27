Автор сюжета с участием «Королевы России — 2019» обратился в полицию из-за угроз

Москва, 27 ноября. Журналист телеканала «Москва 24» написал заявление в полицию из-за угроз со стороны победительницы конкурса «Королева России — 2019» Элины Воронцовой.
Девушка стала героиней сюжета, в котором она рассказала, как «разводить богатых мужчин на деньги». Воронцовой не понравился сюжет, поэтому она потребовала его переделать, пригрозив журналисту расправой. В свою очередь журналист решил обратиться с заявлением в полицию.
«Я уже написал заявление в полицию, сейчас проводится проверка. Я не хочу замалчивать эту проблему, так как это единственный способ защитить себя. Муж Элины, который звонил и угрожал, он сказал, что у него есть связи в криминальном мире, у меня таких связей нет», — пояснил журналист.
Он также добавил, что ему не нужны публичные извинения или материальная компенсация со стороны Воронцовой. Журналист отметил, что он не желает жить в постоянном страхе, поэтому хочет, чтобы его оставили в покое, передает телеканал «360».
«Я в шоке, возможно, у нее были совсем другие представления о материале. Очевидно, он ей не понравился, но в свою защиту могу сказать, что я не нарушил ни одного закона», — отметил журналист.
Ранее в Сети был опубликован телефонный разговор Воронцовой и журналиста телеканала «Москва 24». На записи Воронцова материлась и угрожала журналисту. Кроме того, «Королева России — 2019» пообещала журналисту серьезные проблемы с поиском работы в будущем.
Друзья, хочу поделиться с Вами своей радостью и счастьем! Я стала победительницей всероссийского конкурса красоты и грации «Королева России 2019» Свою победу я посвящаю любимому мужчине, ради которого хочется жить и радовать своей красотой и достижениями Конкурс прошел 21 ноября в роскошном концертом зале "Вегас Сити Холл Меня наградили ювелирной короной с драгоценными камнями, а также ценными призами от партнеров и спонсоров конкурса. @queenrussia_ru #королевароссии2019 #королевароссии #конкурскрасоты2019 #конкурскрасоты