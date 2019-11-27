Путин посоветовал петербуржцам не зацикливаться на украинской проблематике

Санкт-Петербург, 27 ноября. Президент РФ Владимир Путин во время беседы с петербуржцами, посоветовал им в первую очередь думать о себе, а не зацикливаться на украинских проблемах. Президент России сказал это одному местному жителю, после церемонии открытия памятнику писателю Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге.

Мужчина, который хотел поговорить с президентом, выражал настойчивость и поделился своим мнением по ряду проблем, включая и Украину. Владимир Путин внимательно выслушал петербуржца и сказал: «Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать».

Еще один петербуржец, проживающий в доме номер 7 на улице Еремеева, задал вопрос президенту о социальном жилье. По его словам, после расселения дома, на четыре семьи выделили трехкомнатную квартиру. Владимир Путин пообещал разобраться с этим вопросом.

«Надо смотреть, в каких условиях жили, улучшили или ухудшили свои условия» — обратился российский президент к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, и попросил проконтролировать ситуацию.

Напомним, что 27 ноября Владимир Путин принимал участие в церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге. Как отмечает президент, духовное наследие Гранина будет всегда оставаться востребованным, потому что в своих произведениях он подчеркивал значимость человека и вечных ценностей — милосердия, добра и сострадания.

«Писатель, фронтовик, мыслитель, общественный деятель. Он заслужил признание и любовь, уважение миллионов людей. При этом никогда не останавливался в своем творческом и духовном поиске. Как и многие герои его книг, он стремился к познанию, к истине», — сказал Путин во время церемонии.