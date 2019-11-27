Оперная певица Светлана Касьян рассказала о своей дружбе с Папой Римским

Москва, 27 ноября. Оперная певица Светлана Касьян рассказала о своем опыте общения с Папой Римским Франциском, который не только пригласил ее в Ватикан, но и даже подарил часть Туринской плащаницы.

Певица рассказала, что ее знакомство с понтификом началось в 2013 году, когда она давала благотворительный концерт в Риме. Сам Папа Римский не смог посетить ее выступление, однако в зале присутствовал его секретарь, который показал понтифику записи ее итальянских арий. Франциск оценил талант Касьян и пригласил ее на аудиенцию. По ее словам, он показался ей теплым и открытым человеком, а также очень простым в общении и быту.

«Это поражает. Мы вместе завтракали в Ватикане, я наблюдала за тем, как он сам делает себе салат. Удивляет и то, как такой загруженный человек может обладать столь феноменальной памятью – при каждой нашей встрече я вижу, что он знает о моих грядущих дебютах и спектаклях, в каких театрах я планирую выступать», — приводит ее слова KP.ru

В июле этого года понтифик пригласил Касьян отметить ее 35-й день рождения. Кроме торта, Папа Римский подарил певице частицу Туринской плащаницы. По словам певицы, частица плащаницы сейчас хранится под стеклом; к ней прилагался паспорт, удостоверяющий происхождение этого кусочка ткани.

Также Касьян рассказала, что понтифик благословил ее голос, чтобы она пела не только ради личных амбиций. По ее словам, это наполнило ее энергией и дало силы продолжать участвовать в благотворительных проектах. Она отметила, что стала единственной оперной певицей, удостоившейся подобной чести от Ватикана.