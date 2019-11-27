Супруг Лолиты раскрыл секреты интимной жизни со звездой

Москва, 27 ноября. Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов на детекторе лжи в студии программы «На самом деле» доказывал зрителям, что его отношения с косметологом из Белоруссии не являются изменой. Тренер по сквошу признался, что уже давно не состоит в интимных отношениях со своей женой, с которой сейчас идет бракоразводный процесс.

Иванов отметил, что согласился участвовать в шоу только ради своей матери. По его словам, то, что сейчас происходит в СМИ вокруг его персоны, больно ударило по родным: у матери начались проблемы со здоровьем из-за того, что Лолита публично называет ее сына альфонсом.

Напомним, ранее певица опубликовала в сети переписку своего мужа с Ольгой Кулиевой, в которой они обсуждают страстные свидания. Таким образом Лолита хотела доказать, что супруг давно изменяет ей. Позднее, к слову, взломом почты Иванова заинтересовалась полиция, сообщала «Газета.ру».

Тренер по сквошу в свое оправдание заявил, что отношения с 38-летней Кулиевой начались уже после расставания с певицей, а озвученная переписка является «шутейной».

«Эта переписка не имела никакой серьезности. У нас с Лолой были пароли. Мы в любой момент могли залезть в телефон и посмотреть», — рассказал он.

По словам Иванова, брак с Лолитой начал разваливаться два года назад. Он заявил, что в 2018 году он почти не занимался сексом с женой, а в 2019-м интимной связи со звездой у него вообще не было, передают «Дни.ру». Кризис в отношения Дмитрий объяснил нежеланием Лолиты заводить совместных детей.

Напомним, Милявская и ее пятый муж, спортсмен Дмитрий Иванов, подали на развод летом 2019 года, накануне десятилетнего юбилея совместной жизни. Это произошло после того, как исполнительница узнала о романе Иванова с Кулиевой. Певица позднее подала ходатайство о признании их брака фиктивным. Лолита убеждена, что у ее защитника есть доказательства того, что Иванов на самом деле не планировал строить с ней настоящую семейную жизнь и к тому же тайно снимал деньги с ее счетов.

На прошлой неделе стало известно, что Иванов решил подзаработать на громком имени своей бывшей супруги. Мужчина стал раздавать интервью и просить за откровения о личной жизни три миллиона рублей.