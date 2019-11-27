Названа стоимость новогодних корпоративов Ротару

Москва, 27 ноября. Новогодний корпоратив с участием известной певицы Софии Ротару стоит в среднем около 60 тыс. долларов (3,8 млн рублей). Такие данные озвучил генеральный менеджер московского агентства, которое занимается организацией выступлений.

При этом он подчеркнул, что расходы на дорогу Ротару и членов ее команды не входят в эту сумму и оплачиваются отдельно. Стоимость проезда составляет более 15 тыс. долларов (960,2 тыс. рублей), плюс еще 5 тыс. долларов (320 тыс. рублей) — на аренду вагона-салона для самой артистки.

«Коллектив певицы из разных городов, поэтому и билеты в смете обозначены из разных населенных пунктов. Кроме того, обозначен перелет бизнес-классом для сестры певицы Аурики. Но шла речь и о возможных скидках — все обсуждается», — рассказал источник KP.ru.

Ранее сообщалось, что украинская певица София Ротару в этом декабре может вновь посетить Россию, чтобы принять участие в концерте «Песня года» и провести новогодние корпоративы. При этом музыкальный продюсер Иосиф Пригожин уверен, что певица возвращается в РФ вовсе не из-за денег, а из-за любви фанатов.

Отметим, что в прошлом году Ротару отказалась посещать Россию, спровоцировав громкий скандал. Впоследствии концертный продюсер артистки Сергей Лавров оправдывал певицу. Он утверждал, что решение не ездить в Россию было связано с военным положением, которое в тот момент ввел экс-президент Украины Петр Порошенко. Лавров утверждает, что военное положение запрещало покидать страну всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, поэтому звукорежиссеров, подтанцовку и администратора могли снять с поезда при попытке пересечь границу.