ФАН готов доказать в суде, что Коротков и «Новая газета» сотрудничали с ИГ. Заявление редакции

«Новая газета» и журналист Денис Коротков публично заявили о намерении подать иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации к редакции РИА ФАН. «Новая», согласно тексту заявления, собирается привлечь виновных к ответственности за клевету по части 5 статьи 218.1 УК РФ.

Претензии редакции касаются двух статей ФАН. «Новую» возмутили публикации, авторы которых установили связь Короткова с ИГИЛ1 (запрещена в России). Также мы выяснили, что Коротков делает это по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского.

В ответ на обвинения «Новой» редакция ФАН сообщает, что готова отстоять свою правоту, в том числе в суде. Мы готовы предоставить правоохранителям и суду все доказательства, которые есть в нашем распоряжении.

Дополнительно разъясняем, что подготовленные журналистами ФАН материалы основаны на фактах.

Российское государство нещадно борется с террористами – и в России, и за ее пределами (это, если хотите, задача номер один всего мирового сообщества). И получает нож в спину от своих. Хотя какие они свои?

Констатируем, что «Новая газета» сделала окончательный выбор – и встала на сторону зла.

1 Организация запрещена на территории РФ.