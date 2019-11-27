Трамп насмешил американцев своим фото в образе Рокки

Вашингтон, 27 ноября. Президент США Дональд Трамп, известный своими скандальными постами в соцсетях, в очередной раз спровоцировал подписчиков.

Хозяин Белого дома выложил в своем официальном аккаунте Twitter отредактированную в Photoshop фотографию, где он предстает в образе боксера Рокки Бальбоа (персонаж Сильвестра Сталлоне из спортивной драмы «Рокки»). Вопреки обыкновению президент никак не прокомментировал свой твит, пишет «Газета.ру».

Необычная запись уже собрала 43 тыс. комментариев, многие из которых высмеивают американского лидера за его не лучшую физическую форму. Некоторые интернет-пользователи начали публиковать настоящие фотографии Трампа, на которых можно заметить большой живот президента. Эти снимки ярко контрастируют с подтянутым и мускулистым Сталлоне в молодые годы. Они сопровождаются ядовитыми комментариями «Восприятие себя против реальности».

Отметим, что это не первый случай, когда Трамп дразнит своих подписчиков подобным образом. В ноябре американская администрация опубликовала в Facebook коллаж, на котором изображены экс-президент Барак Обама и его преемник Дональд Трамп. Первую фотографию сопровождает надпись «Обама дал Украине подушки и одеяла», а вторую — «Трамп предоставил Украине военную помощь на 400 млн долларов».

Коллаж является отсылкой к сентябрьской встрече Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. На ней американский лидер заявил: «Я предоставил Украине противотанковое оружие, а Обама отправлял подушки и покрывала».