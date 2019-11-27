В МИД ДНР заявили о начале обсуждения с Киевом закона об особом статусе Донбасса

Донецк, 27 ноября. Власти Донецкой Народной Республики и Украины начали обсуждение поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, 27 ноября на встрече контактной группы в Минске было начато обсуждение поправок к закону о статусе Донбасса. В ходе первого раунда переговоров по данному вопросу представители ДНР и Украины обсудили возможность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса.

«Однако говорить о каких-либо результатах пока рано. Считаем, что более эффективно данная деятельность может быть реализована в формате письменно оформленных предложений с тем, чтобы как можно более детально и внятно обозначить все имеющиеся предложения по поправкам», — пояснила Никонорова.

Глава МИД ДНР выразила надежду, что в ходе следующей встречи участники контактной группы рассмотрят проект документа, который объединит в себе все замечания и предложения обеих сторон.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

В начале октября 2019 года участники контактной группы согласовали «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса. В свою очередь «формула Штайнмайера» предполагает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей, а также вступление в силу закона об особом порядке местного самоуправления на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.