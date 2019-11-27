На купол главного храма Вооруженных сил РФ подняли первый золоченый крест

Москва, 27 ноября. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России установили первый малый крест на главный храм Вооруженных сил РФ в подмосковном Алабино. Фоторепортаж смотрите в материале Федерального агентства новостей.

Для куполов храма Минобороны изготовлено шесть православных крестов – пять малых, весом по две тонны, и один большой крест для главного купола весом 3,5 тонны. Все они покрыты сусальным и гальваническим золотом и инкрустированы белыми, синими и красными витражными стеклами. Кресты украшены орнаментами в общем стиле Главного храма в монументальном русском стиле.

Установка самого большого креста будет полна символизма: его установят на купол диаметром 22 метра 43 сантиметра на восьмигранном барабане диаметром 19 метров 45 сантиметров. «Эти цифры составляют знаменательную дату: 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии», — объясняет главный архитектор Храма Дмитрий Смирнов. Настоятель храма епископ Стефан Клинский добавил, что храм строится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и полон разных символов, связанных с этим знаменательным для нашей страны событием.

Добавим, что главный храм Вооруженных Сил возводится к 75-летию Великой Победы. Все элементы его внутреннего и внешнего убранства по замыслу авторов проекта наполнены духовной и героической символикой. Например, высота звонницы 75 метров, а малого купола — 14,18 метра. Диаметр барабана для центрального купола — 19,45 метров. Протяженность галереи «Дорога памяти» составит 1418 метров — по числу дней Великой Отечественной войны.

Ранее ФАН рассказывало, как военные строители поднимали центральный купол Главного храма.

До этого в истории церковного строительства подобные купольные или полусферические объекты никогда не поднимали с земли целиком — их частями монтировали на высоте и дорабатывали отделку в верхней точке сборки. Впервые в истории современной России строители выполнили столь сложный подъем с нулевой точки на высоту почти 30-этажного дома (62 метра). Купол подняли при помощи специального крана в 750 тонн, который для устойчивости увеличили контргрузами до 1250 тонн.