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На купол главного храма Вооруженных сил РФ подняли первый золоченый крест

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На купол главного храма Вооруженных сил РФ подняли первый золоченый крест

Москва, 27 ноября. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России установили первый малый крест на главный храм Вооруженных сил РФ в подмосковном Алабино. Фоторепортаж смотрите в материале Федерального агентства новостей.

На купол главного храма Вооруженных сил РФ подняли первый золоченый крест

Для куполов храма Минобороны изготовлено шесть православных крестов – пять малых, весом по две тонны, и один большой крест для главного купола весом 3,5 тонны. Все они покрыты сусальным и гальваническим золотом и инкрустированы белыми, синими и красными витражными стеклами. Кресты украшены орнаментами в общем стиле Главного храма в монументальном русском стиле.

На купол главного храма Вооруженных сил РФ подняли первый золоченый крест

Установка самого большого креста будет полна символизма: его установят на купол диаметром 22 метра 43 сантиметра на восьмигранном барабане диаметром 19 метров 45 сантиметров. «Эти цифры составляют знаменательную дату: 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии», — объясняет главный архитектор Храма Дмитрий Смирнов. Настоятель храма епископ Стефан Клинский добавил, что храм строится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и полон разных символов, связанных с этим знаменательным для нашей страны событием.

На купол главного храма Вооруженных сил РФ подняли первый золоченый крест

Добавим, что главный храм Вооруженных Сил возводится к 75-летию Великой Победы. Все элементы его внутреннего и внешнего убранства по замыслу авторов проекта наполнены духовной и героической символикой. Например, высота звонницы 75 метров, а малого купола — 14,18 метра. Диаметр барабана для центрального купола — 19,45 метров. Протяженность галереи «Дорога памяти» составит 1418 метров — по числу дней Великой Отечественной войны.

На купол главного храма Вооруженных сил РФ подняли первый золоченый крест

На купол главного храма Вооруженных сил РФ подняли первый золоченый крест

Ранее ФАН рассказывало, как военные строители поднимали центральный купол Главного храма.

До этого в истории церковного строительства подобные купольные или полусферические объекты никогда не поднимали с земли целиком — их частями монтировали на высоте и дорабатывали отделку в верхней точке сборки. Впервые в истории современной России строители выполнили столь сложный подъем с нулевой точки на высоту почти 30-этажного дома (62 метра). Купол подняли при помощи специального крана в 750 тонн, который для устойчивости увеличили контргрузами до 1250 тонн.

На купол главного храма Вооруженных сил РФ подняли первый золоченый крест

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