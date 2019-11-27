В Госдуме назвали сотрудничество Короткова с ИГ «изменой Родине в чистом виде»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле известно о расследовании Федерального агентства новостей о связи корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что за свои действия журналист должен быть наказан, как за измену Родине.

Комментируя расследование ФАН, официальный представитель Кремля заметил, что «правоохранительные органы имеют возможность ознакомиться с этой информацией, и, в случае, если они считают необходимым, они могу проводить какие-то расследования».

Однако член думского комитета по международным делам Виталий Милонов занимает более жесткую позицию на этот счет. По мнению парламентария, правоохранители должны были заинтересоваться Коротковым еще тогда, когда он разгласил сведения о находящихся в Сирии российских военных.

«То, что вскрылось благодаря расследованию ФАН, должно заинтересовать уже не полицию, а Федеральную службу безопасности, Следственный комитет России. Ведь это очень серьезное обвинение, серьезное преступление. И здесь уже не какая-то условная война компроматов, которую любят за деньги устраивать либеральные журналисты, Алексей Навальный и его друзья. Это очень серьезный вопрос, и если это есть, то это несет опасность для каждого из нас, и каждого, кто несет службу в дали от Родины», — считает Милонов.

По словам депутата, «с помощью кибершпионажа и агентурной сети иностранных спецслужб журналист антироссийского СМИ смог получить доступ к закрытой информации и обнародовать ее, выдав за результат журналистского расследования».

«Это пособничество террористам, это игра на стороне «Исламского государства». И это предательство в чистом виде, измена Родине, работа на иностранные спецслужбы, которые действуют против России», — заметил Виталий Милонов.

Депутат подчеркнул, что основания для возбуждения дела против Короткова были давно, а сейчас блюстители закона просто обязаны заняться этим журналистом.

«Это нельзя прощать. Сотрудничество с боевиками ИГ1 ради выдачи какого-то «эксклюзива» — это подло, мерзко, это измена Родине в чистом виде», — повторил Милонов.

Напомним, ФАН опубликовало первую часть расследования, в котором представлены доказательства того, что журналист Денис Коротков в течение продолжительного времени сотрудничал с боевиками ИГ, в частности — передавал им данные о российских военнослужащих. По информации источников ФАН, сотрудничество журналиста «Новой газеты» с террористами, публикации его материалов о действиях Минобороны РФ в Сирии и фейков о ЧВК «Вагнер» спонсировал беглый олигарх Михаил Ходорковский. По некоторым данным, за «нелегкие труды» Коротков получал баснословные деньги — десятки миллионов рублей.

Руководство «Новой газеты» проигнорировало просьбу ФАН прокомментировать сомнительные моменты в журналистской карьере своего сотрудника. Сам Коротков предпочел молчать.

Зато в Госдуме сообщили о своем намерении детально ознакомиться с материалами расследования ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.