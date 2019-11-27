Летчики ВКС РФ рассказали о защите сирийцев от нападений курдских террористов

Москва, 27 ноября. Российские летчики расширили зону вертолетного патрулирования в Сирии и получили задачу обеспечивать безопасность в пунктах гуманитарной помощи на севере и северо-востоке государства.

Территория патрулирования находится в непосредственной близости от сирийско-турецкой границы. Эти районы больше всего волновали мировую общественность, именно здесь долгое время орудовали курдские бандформирования, которые терроризировали сирийцев. Об этом рассказал военный эксперт, бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

«Север и северо-восток Сирии — это территории ближе к [сирийско-турецкой] границе. Там боевики проводили свою, скажем так, «политику»: курды вели себя неопрятно и нечетко выполняли свои обязательства. Ну и, разумеется, американцы, которые постоянно держат всех в напряжении», — отметил Хатылев в комментарии Nation News.

По словам военного эксперта, расширение зоны патрулирования необходимо для того, чтобы оказать помощь нуждающимся в защите районам. Хатылев отметил, что границы патрулирования и коридоры пролета авиации были установлены меморандумом о взаимопонимании между Россией и Турцией. Теперь эти маршруты будут расширены в соответствии с потребностями населения Сирии.

«Россия внимательно смотрит на потребности сирийцев, изучает и тщательно планирует действия. Авиация, естественно, прикрывает полицейских, и это одно из условий выполнения договоренности с Турцией и другими участниками этого процесса», — заявил эксперт.

Военный летчик, работающий в Сирии, Артем Соловьев рассказал, что российские вертолеты совершают регулярные облеты территории на малой высоте на скорости около 200 километров в час. Патрулирование одной зоны занимает около двух часов, отметил военный.

Турция 9 октября начала военную операцию против курдских боевиков и террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

Пока российские военные в Сирии защищают местное население от атак курдских террористов и препятствуют восстановлению ИГ1, некоторые российские «оппозиционные» журналисты террористов поддерживают и сотрудничают с ними. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) представило первую часть журналистского проекта «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ», в которой приведены факты того, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков на протяжении долгого времени сотрудничает с террористами ИГИЛ1, в частности он передавал им данные российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.