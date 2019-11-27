Пушков рассказал о последней надежде Украины, выступающей против «Северного потока — 2»

Москва, 27 ноября. Украинские власти не успели оформить апелляцию на решение Дании по строительству «Северного потока — 2», поскольку у них не было никаких вразумительных доводов. Такое мнение в среду озвучил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он напомнил, что 27 ноября истек срок периода, в течение которого можно было оспорить решение Копенгагена. Последней надеждой Киева остаются США.

«Киев не стал или не успел оспорить решение Дании по «Северному потоку — 2». Скорее всего, в Киеве решили: переубедить датчан не удастся, реальных доводов нет. Теперь последняя надежда Украины — санкции США против проекта», — пишет сенатор в Twitter.

Напомним, что 30 октября Датское энергетическое агентство разрешило строительство морского участка газопровода «Северный поток — 2», который должен пройти через континентальный шельф страны. Агентство сослалось на конвенцию ООН по морскому праву, которое обязывает согласовывать транзитные трубопроводы при условии соблюдения экологического законодательства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что «Северный поток — 2» гарантирует Европе бесперебойные поставки газа и повышает ее энергобезопасность. Газопровод должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главными противниками проекта являются США и Украина. Вашингтон видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим более дорогим СПГ. Киев же опасается потерять доходы от транзита российского газа, поскольку «Северный поток — 2» строится в обход Украины.