«Это бесчеловечно»: сын Никаса Сафронова грозит судом автору позорного видео

Москва, 27 ноября. Сын художника Никаса Сафронова, Лука Затравкин обещает подать в суд на автора позорного ролика, оскорбившего пианиста: один из пассажиров рейса из Казани в Москву снял на видео и выложил в Сеть ролик с застрявшим в туалетной кабинке Лукой.

«Я этого человека найду и подам в суд. Он меня оскорбил и, так сказать, все мои права [нарушил]. Я был в беспомощном положении. Он, вместо того чтобы помогать или хотя бы дать мне возможность выбраться, он меня снимал. Это, конечно, бесчеловечно», — заявил Затравкин в интервью телеканалу «360».

Пианист уточнил, что размещенное в Сети видео было для него неожиданностью, поэтому пока он не успел обратиться к адвокату. По его словам, сейчас он находится в подавленном состоянии.

Сын Никаса Сафронова рассказал подробности того злополучного дня. Он возвращался 24 ноября из Казани, где состоялось его благотворительное выступление в честь Дня матери в доме ребенка. Чтобы никому не мешать, мужчина купил два соседних кресла на борту самолета.

«В какой-то момент прошел в туалет и так получилось, что, сидя на нем, я начал кнопку смыва унитаза. Меня засосало, потому что меня кто-то там торопил, кто-то стучал, и я собственно оказался в ситуации», — рассказал он.

По его словам, экипаж самолета профессионально оказал необходимую помощь. Судиться с авиакомпаний Лука не намерен, объясняя это тем, что он «все-таки толстый, а не авиакомпания — маленькая».

Скандальное видео было опубликовано в Интернете 27 ноября. На кадрах, которые тайком снимает один из пассажиров, видно, что страдающий от лишнего веса 29-летний сын Никаса Сафронова не может самостоятельно выбраться из туалетной кабинки.

«Я не умру в туалете!» — кричал Затравкин.

Пианист международного уровня Лука Затравкин является внебрачным сыном Никаса Сафронова. Он стал лауреатом 16 международных конкурсов и принял участие более чем в тысяче концертов в России и за рубежом. В 2009 году был награжден орденом Миротворца за благотворительную деятельность.