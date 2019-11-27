Санкт-Петербург, 27 ноября. Представители России всегда принимали и продолжат принимать участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с председателем ВЭФ Клаусом Мартином Швабом.

«Всегда поддерживали отношения с вашим форумом, основателем которого вы являетесь, и будем поддерживать. И, конечно, российские представители всегда принимали и будут принимать участие в проводимых вами мероприятиях», — заверил российский лидер.

Путин отметил важную роль международной площадки форума в текущих условиях, когда мировая экономика сталкивается с большим количеством проблем и неопределенностей. По его словам, в связи с этим ВЭФ в Давосе востребован.

Ценность форума в том, считает российский лидер, что он поддерживает людей в их стремлении работать открыто и в рамках существующего международного права, а также в том, что он способствует установлению контактов не только между деловыми людьми, но и между представителями власти.

Он напомнил, что в России тоже проводятся деловые мероприятия, направленные на наращивание рабочих связей с партнерами. Подобные форумы проходят в Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке, на юге России и в Сибири.

«Так что мы берем с вас пример», — заметил Путин.

Давосский форум представляет собой ежегодную встречу представителей мировой политической и деловой элиты. Это мероприятие завоевало статус одного из главных событий года еще в 1980-е. В дискуссиях на полях ВЭФ участвуют не только бизнесмены и политики, но и представители научных кругов, общественных организаций, деятели культуры и руководители СМИ. Известно, что в 2020 году форум пройдет 21 — 24 января.