Отец хоккеиста Зайцева отреагировал на обвинения в похищении собственных внучек

Москва, 27 ноября. Отец российского хоккеиста Никиты Зайцева опроверг обвинения экс-супруги спортсмена в похищении собственных внучек.

Игорь Зайцев отметил, что данная информация не соответствует действительности, а также выразил уверенность, что правоохранительные органы разберутся в обстоятельствах данного инцидента.

Он также добавил, что в настоящее время продолжается судебное разбирательство, по итогам которого суд решит, с кем из родителей останутся жить дети. Отец спортсмена подчеркнул, что бывшая жена Зайцева необоснованно запрещает хоккеисту встречаться со своими детьми. По словам Игоря Зайцева, детей забрал его сын, после того, как увидел их в компании посторонних женщин.

«Это вранье какое-то. В этой ситуации разбирается полиция. В этой ситуации предоставлены видеоматериалы полиции, что детей забирал сын, то есть мой сын, отец этих детей», — отметил Зайцев.

Он также добавил, что сотрудникам полиции были предоставлены видеоматериалы, которые подтверждают, что дети Никиты Зайцева содержались в жутких условиях. По его словам, дети постоянно подвергались издевательствам со стороны матери, а также неоднократно становились невольными свидетелями половых актов, передает «Пятый канал».

«В полицию предоставлены материалы, как она издевается над одной из внучек моих, предоставлены материалы, как она принимает наркотики, как она совокупляется с голым мужчиной в тот момент, когда там находятся дети», — подчеркнул Игорь Зайцев.

Ранее экс-супруга российского хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита обвинила родственников спортсмена в похищении двух дочерей. Бывшая жена спортсмена заявила, что неизвестные совершили нападение на няню, после чего насильно посадили детей в машину и скрылись.