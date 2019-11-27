Адвокат подтвердил давнее уголовное дело против Соколова в связи со смертью человека

Санкт-Петербург, 27 ноября. Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов в прошлом уже привлекался к ответственности в связи с гибелью человека. Эту информацию подтвердил адвокат подсудимого Александр Почуев.

«Сам факт Олег Валерьевич не отрицает, что был инцидент и было судебное разбирательство по этому поводу. Но что конкретно было, и за что он привлекался к ответственности он не помнит, потому что дело было давно», — рассказал юрист телеканалу 360.

Почуев отметил, что данная история не имеет никакого отношения к нынешнему судебному разбирательству, тем более, что речь тогда не шла об убийстве. При этом адвокат выразил сомнение в том, что опубликованные в прессе документы об уголовном прошлом историка являются достоверными и были добыты законным путем.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший доцент СПбГУ уже привлекался к уголовной ответственности в дни своей молодости. В 1981 году Сестрорецкий районный народный суд Ленинграда дал условные сроки 25-летнему Соколову и начальнику Петровского военно-исторического подросткового клуба Рудольфу Пожогину за нарушение правил безопасности движения на транспорте, которое повлекло смерть человека.

Речь идет о заплыве двух фрегатов, которые направлялись из Ленинска в Приморск. За штурвалом одного из них находился Соколов, вторым (флагманский корабль) руководил Пожогин. Оба корабля должны были участвовать в съемках фильма «Россия молодая». В результате разыгравшегося в Финском заливе шторма фрегат Соколова «Святой Георгий» пошел к одну. Корабль Пожогина поспешил на выручку и принял на борт команду потерпевшего бедствия судна, однако один из членов экипажа «Святого Георгия» все же погиб. Им оказался ученый Владимир Сорокин.

Соколов частично признал вину, заявив, что выполнил не все указания флагмана. Однако он утверждает, что полностью соблюдал технику безопасности. Пожогин же озвучил иную версию трагедии. По его словам, Соколов бросил товарищей в беде, один сел в шлюпку и доплыл до соседнего корабля.

Напомним, что в настоящее время экс-доцент подозревается в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он встречался. По версии следствия, историк убил девушку выстрелом в голову. Ученого поймали с поличным, когда он пытался избавиться от тела. Позже он дал признательные показания. Поскольку дело Соколова передано в центральный аппарат СК РФ, бывшего доцента СПбГУ могут этапировать в московский изолятор «Матросская тишина».