Медведев отменил обязательную сертификацию лекарств

Москва, 27 ноября. Производители лекарственных препаратов обязаны теперь вместо их обязательной сертификации предоставлять данные Росздравнадзору. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Согласно документу, вводить каждую серию иммунобиологических лекарств в гражданский оборот будут на основании разрешения, выданного Росздравнадзором. Потребуется также заключение о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации препарата.

В том случае, если медикаменты будут соответствовать требованиям, их допустят в оборот. Медведев полагает, что новые меры позволят эффективнее контролировать лекарства, выходящие на российский рынок, а также ускорить их появление в аптеках.

«Об этом все время просят люди, обращаются к нам с этими вопросами», — объяснил премьер-министр.

Новые правила, согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства, вступят в силу 29 ноября. Обязательная сертификация лекарств будет отменена.

Ранее премьер-министр расширил перечень жизненно важных и необходимых россиянам лекарственных средств (ЖВНЛС). С 2020 года список увеличится на 23 позиции. Медведев подчеркнул важность вопроса обеспечения граждан медикаментами и отметил, что правительство ведет системную работу, чтобы лекарства, которые продаются в России или выдаются в рамках бесплатной медицинской помощи, отвечали всем необходимым критериям.

Кроме того, в новом году регионы получат из федерального бюджета дополнительно 52 миллиарда рублей на закупку лекарств.