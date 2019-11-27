Нетребко сразила пользователей Сети шпагатом в Милане

Милан, 27 ноября. Знаменитая оперная дива Анна Нетребко сразила пользователей Сети шпагатом на главной площади Милана Piazza del Duomo. В своем Instagram она опубликовала фото, на котором в свободных кюлотах цвета фуксия высоко закинула ногу на фоне известного городского собора.

Позируя у одной из ведущих миланских достопримечательностей, звезда решила сделать «живое» фото: счастливая Нетребко подняла ногу так высоко, что практически изобразила в воздухе шпагат.

«Если вы делаете ШАГ — он должен быть уверенным», — подчеркнула исполнительница.

Своей растяжкой певица произвела на поклонников сильное впечатление.

Одним из первых на фото отреагировал историк моды Александр Васильев. Он искренне восхитился физической формой оперной звезды.

«Анечка! Какой размах!» — воскликнул он в комментарии.

Стоит сказать, что гибкость Нетребко отметила и настоящая балерина Лорен Катбертсон. Девушка написала, что певица «очень гибкая».

Множество лестных отзывов снимок получил и от других комментаторов.

«Звезда!» — заключила queen_budur. «Анна, спасибо за цвет и энергетику», — поблагодарила goodvoice_school. «Вот это батман», — оценила boutique.flirt. «Как гимнастка», — сравнила iva4522.

Но все же одна пользовательница соцсети усомнилась в правдоподобности снимка.

«Это точно не фотошоп????» — поинтересовалась lidiya_pichkaskova.

На этот вопрос Нетребко решила ответить лично.

«Нет, я не использую фотошоп. Только фильтры… Фотографировать надо уметь…» — объяснила оперная звезда.

Ранее Нетребко поделилась с подписчиками в Instagram видео, на котором показала настоящее «закулисье», напоминает «Пятый канал». В домашней пижаме с Микки Маусом она исполнила отрывок из оперы итальянского композитора Джузеппе Верди.