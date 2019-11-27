Нетребко сразила пользователей Сети шпагатом в Милане

Милан, 27 ноября. Знаменитая оперная дива Анна Нетребко сразила пользователей Сети шпагатом на главной площади Милана Piazza del Duomo. В своем Instagram она опубликовала фото, на котором в свободных кюлотах цвета фуксия высоко закинула ногу на фоне известного городского собора.
Позируя у одной из ведущих миланских достопримечательностей, звезда решила сделать «живое» фото: счастливая Нетребко подняла ногу так высоко, что практически изобразила в воздухе шпагат.
«Если вы делаете ШАГ — он должен быть уверенным», — подчеркнула исполнительница.
Своей растяжкой певица произвела на поклонников сильное впечатление.
Одним из первых на фото отреагировал историк моды Александр Васильев. Он искренне восхитился физической формой оперной звезды.
«Анечка! Какой размах!» — воскликнул он в комментарии.
Стоит сказать, что гибкость Нетребко отметила и настоящая балерина Лорен Катбертсон. Девушка написала, что певица «очень гибкая».
Множество лестных отзывов снимок получил и от других комментаторов.
«Звезда!» — заключила queen_budur.
«Анна, спасибо за цвет и энергетику», — поблагодарила goodvoice_school.
«Вот это батман», — оценила boutique.flirt.
«Как гимнастка», — сравнила iva4522.
Но все же одна пользовательница соцсети усомнилась в правдоподобности снимка.
«Это точно не фотошоп????» — поинтересовалась lidiya_pichkaskova.
На этот вопрос Нетребко решила ответить лично.
«Нет, я не использую фотошоп. Только фильтры… Фотографировать надо уметь…» — объяснила оперная звезда.
Ранее Нетребко поделилась с подписчиками в Instagram видео, на котором показала настоящее «закулисье», напоминает «Пятый канал». В домашней пижаме с Микки Маусом она исполнила отрывок из оперы итальянского композитора Джузеппе Верди.