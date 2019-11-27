Общественники обвиняют «Новую газету» в раскрытии личных данных военных. ФАН-ТВ

В Москве граждане вышли с пикетом к редакции «Новой газеты». Они протестовали против деятельности журналиста издания Дениса Короткова. Акцию организовали общественники, в числе пикетирующих был и ветеран боевых действий, который как никто другой знает, к чему может привести публичная статья о личных данных военных, которые сражались за свою родину.

«Я пришел встретиться с главным редактором вот этого заведения, просто потому, что они публикуют личные данные солдат, которые защищают свободу мирного населения в Донбассе и Сирии. Они публикуют эти данные в интернете и, тем самым, подставляют семьи солдат наших под угрозу. Я считаю, что это низко, это аморально, и так быть не должно. И люди, которые связываются и работают на всякие радикальные группировки типа ИГИЛа (организация запрещена в РФ), я не могу ничего утверждать, я предполагаю, что это так происходит, они не должны иметь права журналистов и не должны иметь права иметь связь со СМИ. Они должны понести какое-то наказание за свои действия, за свои поступки», — настаивает предприниматель Александр Городницкий.

Люди высказали несогласие с публикацией статьи, которая может негативно отразится на жизнях людей. Они просят провести проверку журналиста Дениса Короткова, деятельность которого, по их мнению, может финансироваться из запрещенного в России Исламского государства1.

«Здесь необходимо мнение человека, который имеет прямое отношение к военному сообществу. потому что здесь есть тонкий момент , Я занимаюсь общественной деятельностью и могу показать свое лицо. Большинство людей, которые занимаются военным делом, свое лицо показать не могут. Ситуация, когда лица наших солдат и их личные данные оказываются в широком доступе, с моей точки зрения, неприемлема, потому что это угрожает их безопасности, а самое главное, это угрожает безопасности их семей. Меры безопасности должны иметь приоритет над желанием показать какую-то красивую картинку и как-то удивить читателей», — убежден общественный деятель, бывший доброволец боевых действий в ДНР и ЛНР Алексей Соболев.

В рамках пикета люди пришли в здание и просили личной встречи с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым. Участники акции хотели спросить о том, почему «Новая газета» принимает финансирование из других государств, почему она раскрывает личные данные и зачем сотрудничает с журналистом, который это себе позволяет. Главный редактор, конечно же, не посчитал нужным встречаться с общественниками, в коридор здания, где располагается редакция вышли два представителя СМИ. Они утверждали, что никакой статьи с раскрытием данных военных и их семей редакция не размещала.

Сотрудники «Новой газеты» отметили, что никаких приемов населения не осуществляют. И не готовы пообщаться с обеспокоенными людьми. Уточнят ли у главного редактора о желании честно пообщаться — вопрос. Да и вряд ли «Новая газета» признает, что нарушает конфиденциальность людей и сотрудничает с радикальными группировками. Также представители редакции подтвердили, что подали в суд иск на РИА ФАН за расследование о Денисе Короткове. Том самом авторе «Новой газеты», который ставит под угрозу безопасность тех, кто жертвует собой, защищая мирной население. «Новая газета» считает, что Федеральное агентство новостей оклеветало и журналиста, и их редакцию. А работу с Коротковым они считают большой честью.





1 Организация запрещена на территории РФ.