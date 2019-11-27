Перед отдыхом в Италии Навальный получил миллион рублей в биткоинах за травлю «Роскосмоса»

Алексей Навальный несколько дней назад улетел в очередной отпуск, на этот раз — в Италию. По данным открытых источников, 17 ноября Навальный получил 900 тысяч рублей на биткоин-кошелек, а на следующий день деньги со счета были выведены. По информации Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией», блогер мог получить оплату за ролик о главе «Роскосмоса» Дмитрии Рогозине, который вышел 21 ноября.

Ролик о Рогозине на канале ФБК (признан иноагентом) вышел 21 ноября, а 25-го числа Навальный уже был в Италии, о чем свидетельствует его Instagram-страница — блогер вместе с сыном сфотографировался на фоне развалин в Grotte di Catullo в провинции Ломбардия. Еще две фотографии из отпуска появились 26 и 27 ноября, на одной из которых Навальный позирует с женой, а на другой — вместе с сыном «держит» Пизанскую башню.

Ранее уже была выявлена закономерность, по которой на биткоин-кошелек поступали крупные суммы за день и сразу после публикации того или иного «расследования». С мая 2017-го по ноябрь 2018 года Навальный в сумме получил более 62 миллионов рублей в криптовалюте. Минимальная транзакция в тот период составила 777 тысяч рублей, а максимальная — более шести миллионов рублей. Объектами атак Навального преимущественно становились крупные чиновники.

При этом компаньоны блогера и сам Навальный постоянно жалуются на «тяжелую жизнь» из-за обысков в штабах, конфискации техники правоохранительными органами и блокировки счетов. Последней из блокировок был счет в «Рокетбанк». Решение организация приняла из-за неясных источников поступления денег на счет Леонида Волкова. Причем это не было полной блокировкой, а лишь ограничением, что пытались объяснить главе штабов Навального в организации. Позиция банка ФБК, конечно, не устроила, поэтому Навальный спустил на «Рокетбанк» собственных ботов, писавших гневные и ничем не подкрепленные отзывы и комментарии в соцсетях.

Аналогичная ситуация произошла с роботом Федором, побывавшим на МКС. «Марьинские тролли» Навального устроили травлю машине, вернувшейся со станции на Землю. В ответ робот предсказал падение метеорита на штаб Навального в Москве.