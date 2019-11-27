Вице-спикер Госдумы предложил выдавать водительские права с 14 лет

Водительские права в России стоит выдавать с 14 лет, но разрешать ездить без сопровождения взрослых — с 16 лет. Такое мнение в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей озвучил вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев.

Представитель фракции ЛДПР рассказал, за какие нарушения ПДД стоит ввести максимально высокие штрафы, когда и из-за чего в России появится 800 Игорей Акинфеевых и что сделает Госдума, если страну отстранят от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Чтоб неповадно было

— Игорь Владимирович, Госдума активно работает над обеспечением безопасности на дорогах России: только в весеннюю сессию было принято сразу несколько законов, в том числе о наказании за «пьяные» ДТП. Считаете ли вы, что надо идти по пути ужесточения законодательства в этой области и, например, повышать штрафы?

— Я считаю, что в данной области должен использоваться известный российский метод «кнута и пряника». С одной стороны, мы хотим бороться за безопасность на наших дорогах. При этом, конечно же, штрафы должны быть максимально высокими, чтобы они ощутимо били по карману нарушителя и в следующий раз у него уже не было желания нарушать.

— А с другой?

— С другой стороны, нужно убрать такие виды наказания, как эвакуация, снятие номерных знаков и изъятие водительского удостоверения. Все это прошлый век. Прошел инспектор или проехал мимо неправильно припаркованной машины — выписал штраф в 150 тысяч рублей и все, уехал. Не надо эвакуировать. Эвакуация вызывает больший стресс у наших водителей, чем штраф. При этом государство обязано обеспечить граждан доступными парковками, чтобы все-таки у автолюбителя был выбор: либо ты сознательно идешь на нарушение и платишь, либо, пожалуйста, вот тебе место, может быть и платное, но стоимость меньше, чем сумма штрафа.

— В других странах обстановка с использованием эвакуаторов лучше, чем в России?

— Честно говоря, не встречал, чтобы эвакуаторы катались по городам Европы, Америки или других стран и эвакуировали каждую машину, которая хоть чуть-чуть где-то нарушает правила. Это просто издевательство над автолюбителями — так же, как и скоростной режим.

— Скоростной режим тоже подлежит пересмотру?

— Да. У нас уже построили много современных, красивых, скоростных, хороших дорог. А скоростные режимы остались времен Советского Союза. Это тоже неправильно. Например, сейчас открыли новую трассу Москва — Санкт-Петербург. Трасса Москва — Минск — достаточно хорошая дорога, «Дон» — прекрасная трасса. Очень хорошее покрытие и много полос на МКАДе. Мы считаем, что там вполне можно увеличить скоростной режим до 130–140 км в час.

— По всей протяженности?

— Да, ведь это трассы, которые идут вне населенных пунктов. За скорость давайте введем высокие штрафы, но при этом и скоростной режим сделаем в соответствии с современным развитием автотранспорта и дорог.

Водительское удостоверение с 14 лет

— Ваши коллеги, отдельные организации, в том числе Союз автошкол, время от времени поднимают вопрос о введении в российских общеобразовательных школах уроков вождения. Как вы считаете, стоит ли реализовать такое предложение и обучать управлению автомобилем с раннего возраста?

— Я думаю, что вполне можно ввести в школах уроки вождения, вполне можно выдавать водительское удостоверение с более раннего возраста. Но при условии, что, например, ребенок сидит за рулем в присутствии взрослого, а автомобиль оборудован какими-то специальными средствами безопасности движения.

— Насколько ранний возраст вы имеете в виду?

— Современный мир развивается куда быстрее. И поверьте, дети 14–16 лет XXI века очень сильно отличаются от детей 14–16 лет прошлого века. Они уже спокойно могут управлять автомобилем, кататься на мотоцикле. Кроме того, посмотрите, сколько сейчас различных видов транспорта, о которых раньше никто и подумать не мог: скутеры, самокаты, электромашины, багги… При этом у нас многие моменты, связанные с выдачей того же водительского удостоверения, корнями — из советского прошлого: возраст, другие различные критерии. Я думаю, что можно и нужно двигаться навстречу прогрессу. Министерство просвещения должно ввести в старших классах уроки вождения. Поверьте, я думаю, что этот урок будет самым востребованным, самым посещаемым, и никаких проблем, с точки зрения дисциплины, возникать не будет.

— Так все-таки с 14 лет выдавать водительские права или позже?

— Я думаю, что при обсуждении данного вопроса в обществе вполне можно (после того как достигнута договоренность. — Прим. ФАН) выдавать водительское удостоверение и с 14 лет, в том числе.

— Со скольких лет в таком случае можно будет разрешить ездить без сопровождения взрослого?

— Я думаю, что с 16 лет.

— Есть ли возможность выделить средства на закупку необходимых автомобилей для школ?

— Почему нет? (Для этого необходимо. — Прим. ФАН) выделить чуть больше денег в бюджете на строку под названием «Образование», сократив при этом некоторые другие строчки, и спокойно закупить в школы необходимые принадлежности.

— Мы говорим о федеральном бюджете, правильно? Не региональном?

— В первую очередь, да, о федеральном.

600 Черышевых и 800 Акинфеевых

— Вы являетесь одним из авторов законопроекта о продаже пива на стадионах. Как анонсировалось ранее, деньги от реализации алкоголя должны пойти на развитие детско-юношеского спорта и материально-технической базы в стране. Как скоро в случае принятия такого закона мы увидим результат? Скажем, когда сборная России по футболу станет победителем чемпионата Европы или мира?

— (С принятием такого закона. — Прим. ФАН) мы увидим больше детско-юношеских спортивных школ, футбольных полей, тренеров. Мы увидим развитие спортивных школ и академий. В конце концов, через 10–15 лет у нас будет 300 Артемов Дзюб, 500 Александров Головиных, 600 Денисов Черышевых, 800 Игорей Акинфиевых.

— Многие в стране все же против данной инициативы…

— Футболу, как и другим видам спорта, нужно обучать в детстве. Если у нас нет детских школ для развития в данном виде спорта, то откуда у нас возьмутся чемпионы и победители?

— Поэтому вы и выступили с такой инициативой?

— Да, мы предложили деньги целиком и полностью направить на развитие того же футбола, на развитие детского спорта, на содержание стадионов, от которых сейчас все без ума как от наследия чемпионата мира. Трудно сказать, что такое результат в данном случае, но школы можно будет увидеть через год-три, а ребят, выросших в хороших профессиональных футболистов, — с течением определенного времени.

Ни в какие ворота…

— Игорь Владимирович, международные спортивные организации продолжают относиться к спорту как к инструменту политического давления на Россию. Вы, наверное, уже знакомы с рекомендациями комитета по соответствию ВАДА исполкому этой организации. Как нам бороться с этими притеснениями на международной арене?

— Безусловно, в этом процессе есть определенная доля политики. И все эти скандалы в том числе используются и как определенный рычаг политического давления на нашу страну. Но давайте не будем забывать, что все-таки не бывает дыма без огня. И если бы с нашей стороны, со стороны наших спортсменов, все было безукоризненно чисто и честно, то сейчас нам не пришлось бы волноваться, мы бы не переживали ни за какие проверки, ни за какие допинг-контроли, ни за какие заседания исполкомов и вынесения решений. Когда мы предоставляем на изучение ВАДА данные из московской лаборатории, которые больше чем на 50% не совпадают с теми данными, что есть в самой ВАДА, — извините, это не в какие ворота не лезет.

— Конечно, дело не только в политике.

— Я считаю, что отчасти здесь вина лежит и на спортивных функционерах, которые, надеюсь, неосознанно (потому что если осознанно, то это преступление, за которое нужно сажать в тюрьму) допустили подобное нарушение в допинг-контроле наших спортсменов.

— Как вы считаете, сможем ли мы найти виновных?

— Обидно, но по обыкновению нашего государства виновных мы не узнаем. А если и узнаем, то все это опять либо свалят на сбежавшего (экс-главу Московской антидопинговой лаборатории. — Прим. ФАН) Григория Родченкова, либо найдут какую-то девочку-лаборантку, которая, как скажут, по глупости или по незнанию случайно подмешала во все пробирки спортсменам допинг. Это будет смешно, и уже никто в это не поверит. А те, кто реально давал указание совершить подобные акты, как всегда от ответственности уйдут. Вот это, конечно, печально.

— А вы со своей стороны можете предпринять какие-то действия?

— В случае если исполком ВАДА 9 декабря вынесет самые жесткие санкции в отношении российского спорта, и мы опять пропустим очередную Олимпиаду либо поедем под нейтральным флагом (а это, я считаю, равносильно пропуску), то мы будем требовать парламентского расследования, будем составлять обращение в адрес президента и председателя правительства. Мы считаем, что правоохранительные органы будут обязаны провести расследование и выявить виновных. Не может быть, чтобы весь этот процесс шел бесконтрольно и остался безнаказанным. Это удар. Все выходы из гонки вооружений, из договоров об ограничении ядерного оружия и какие-то санкции, по сравнению с тем, что происходит в мире спорта, — несопоставимые вещи. Удар по спорту — это удар по всей нашей стране, по нашим болельщикам и престижу. Поэтому я считаю, что здесь в обязательном порядке должны быть найдены и наказаны виновные. А они, поверьте, есть.

— Поддержите ли вы спортсменов, которые решат выступать под нейтральным флагом?

— Мы понимаем, что для некоторых спортсменов это последняя будет Олимпиада. Мы понимаем, что век спортсмена недолог, и в 40 лет он уже не спортсмен. А сейчас, если вам 25, то следующая Олимпиада у вас через пять лет — вам уже будет 30, и тягаться с 25-летними будет сложно. Спортсменов мы поддержим, тем более что большинство из них действительно ни в чем не виноваты, никогда не нарушали правила допинга, не попадались на допинг-контроле. И получается, что они без вины виноватые. Если в федерации какого-то вида спорта три-четыре спортсмена попались на допинге и мировое сообщество решило дисквалифицировать всю федерацию, то почему должны страдать те спортсмены, которые честно готовились, которые шли к Олимпиаде всю свою сознательную жизнь?

— Но при этом нам все же нужно восстанавливать свои права.

— Конечно, мы должны выступать под своим флагом. Мы обязаны приложить все усилия для восстановления нашего права выступления под национальным флагом и под национальный гимн. Но для этого, как я уже сказал, надо чтобы мировое сообщество видело, что мы сами этого хотим. Мы должны найти виновных и наказать.

Уголовное наказание за допинг

— В апреле, на фоне предыдущих допинговых скандалов, в России был принят закон о штрафах для спортсменов за допинг. Стоит ли ожидать изменения на законодательном уровне, новых предложений со стороны парламентариев, и вас в том числе?

— Этот законопроект очень тяжело проходил обсуждение до вынесения на первое чтение и принятия Государственной думой. Несколько лет он лежал в комитете, и несколько лет спортивные организации боролись за то, чтобы он не был принят. Они считают, что не всегда спортсмен виноват в том, что он попался на допинг-контроле, потому что зачастую врачи дают принимать лекарства, таблетки, и якобы спортсмены не знают, что это. Слава богу, нам удалось отстоять свою точку зрения. Закон был принят, но мы сейчас видим, что, наверное, он недостаточно суров. Штрафы, которые там прописаны, вероятно, недостаточно действуют на спортсменов. И можно будет в дальнейшем задуматься о введении даже уголовной ответственности по примеру некоторых стран.

— О каких странах идет речь?

— В Германии существует уголовная ответственность за допинг. Если вы мне сейчас назовете за последние пять-семь лет хотя бы одного немца, попавшегося на допинге, — я вам зааплодирую. Но мы этого с вами сделать не сможем, потому что их нет.

— В какие сроки вы планируете выступить с такой инициативой?

— Давайте не будем бежать впереди паровоза, а будем действовать поэтапно. Даже сейчас обсуждение возможных шагов после отстранения нас от Олимпиады преждевременно, потому это решение еще не принято. Да, комитет ВАДА выступил с рекомендациями, но ключевое слово здесь — «рекомендации». Окончательное решение принимает исполком этой организации, заседание которого состоится 9 декабря.

— Можем ли мы рассчитывать, что исполком ВАДА не последует рекомендации своего комитета?

— Да, исполком может и не принять рекомендации комитета, и поддержать свое решение, которое будет заключаться в том, что сборная России поедет на Олимпиаду под своим флагом и гимном. Давайте дождемся решения, увидим, каким оно будет. И в зависимости от этого будем смотреть, как нам поступать дальше.