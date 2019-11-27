Онищенко объяснил, почему в совете врача посещать мощи нет никакого «мракобесия»

Москва, 27 ноября. Ничего предосудительного в рекомендации отоларинголога Юрия Белоненко, который прописал пациентке посещение мощей святителя Луки, нет, считает заслуженный врач, доктор медицинских наук и профессор РАН Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно, что медик прописал пациентке такой необычный способ лечения в Симферополе наравне с лекарствами. Врач впоследствии признался, что не часто назначает посещение святых мощей. По его словам, он поступает так лишь когда понимает, что не может однозначно решить проблему человека, который обратился к нему за помощью.

Онищенко в рекомендации врача не увидел ничего предосудительного. Он объяснил, что порой медики могут давать советы, которые помогут человеку мобилизовать силы и скорее излечиться.

«Я не вижу здесь никакого мракобесия. От инфекций его это, конечно, не вылечит, но мобилизовать волю может», — передает телеканал «360».

Депутат добавил, что Белоненко за выписанное направление не накажут, однако совет все же лучше было дать на словах. Эффект, отметил Онищенко, был бы одинаковый, а вопросов меньше.

Ранее доктор медицинских наук призвал избавить врачей от дамоклова меча уголовного преследования. Онищенко считает, что России необходима стандартизация медицинской помощи, а также проверка качества лечения цеховыми организациями.