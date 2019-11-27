Глава ЛНР заявил о неизменности курса на интеграцию с Россией

Луганск, 27 ноября. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о неизменности курса ЛНР на интеграцию с Российской Федерацией. Об этом Пасечник сообщил в ходе прямой линии, состоявшейся в Луганске 27 ноября, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам модератора прямой линии Сергея Мешкового, главе ЛНР поступило 3,7 тысячи обращений из 19 стран, в том числе из России и Украины.

«География обращений выходит далеко за границы республики. К Леониду Ивановичу обратились граждане не только из ЛНР и близлежащих государств — России и Украины, но и дальнего зарубежья — США, Германии, Италии, Турции, Ирландии, Англии, Финляндии, Франции, Австралии и других отдаленных уголков мира», — пояснил Мешковой.

Еще перед началом прямой линии глава ЛНР отметил, что помимо традиционных вопросов, которые касаются социальной сферы, люди интересовались перспективами экономического и политического развития республики.

«Я отвечу на вопросы, как жителей нашей республики, так и граждан, проживающих за ее пределами. Я хочу слышать проблемы, которые существуют у нас в республике, хочу слышать проблемы, которые волнуют граждан. Хочу, чтобы жители понимали, что власти решают стоящие перед ними проблемы», — отметил Пасечник.

Реализация Минских соглашений, а также заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о планах Киева выйти из «минского процесса» стали ключевыми темами прямой линии. Глава ЛНР отметил, что подобные заявления свидетельствуют о нежелании Киева мирно урегулировать конфликт в Донбассе.

«Заявления господина Пристайко о том, что они, возможно выйдут из Минских соглашений говорит только лишь об одном, глава дипломатии Украины, он, наверное, озвучивает позицию всего украинского руководства, наверное, отказывается от решения конфликта в Донбассе мирным путем», — заявил Пасечник.

Глава ЛНР подчеркнул, что подобные заявления украинской стороны не повлияют на приверженность Луганска Минским соглашениям, а также не изменят курс ЛНР на интеграцию с Российской Федерацией.

«Мы вместе с вами, вся республика приняли решение на интеграцию с Российской Федерацией. Мы уверенно движемся в этом направлении», — отметил Пасечник.

Кроме того, глава ЛНР прокомментировал обнародованное ранее письмо секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, в котором содержался план депортации жителей Донбасса.

«План секретаря СНБО Данилова — это фашизм в чистом виде… Подобные документы, решения, связанные с фашизмом, в современном мире недопустимы. Мы не допустим того, чтобы наших граждан тронули пальцем, переселяли, допустили неправомерные действия по отношению к ним. Мы сделаем все возможное для того, чтобы наши граждане жили спокойно, свободно, без фашизма», — подчеркнул Пасечник.

Большая часть обращений от жителей ЛНР касалась социальных и бытовых вопросов. Так, десятилетний Влад из прифронтового населенного пункта Фрунзе попросил у главы ЛНР ноутбук. Однако больше всего жителей республики беспокоил вопрос прекращения боевых действий в Донбассе.

«Отвечаю: нам, простым людям, нужен мир. Война нужна украинским политикам и олигархам. Единственная площадка для достижения мира — это Минск», — подчеркнул Пасечник.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.