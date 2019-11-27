Ливия и Сирия стали центральными темами на встрече Богданова с итальянским послом

Москва, 27 ноября. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в среду встретился с послом Италии в Москве Паскуале Терраччано, сообщает пресс-служба МИД России. Беседа состоялась по инициативе итальянской стороны.

Дипломаты обсудили актуальные проблемы на Ближнем Востоке и в Северной Африке «с акцентом на складывающуюся ситуацию в Сирии и Ливии и задачу консолидации международных усилий по содействию политическому урегулированию в этих странах».

Напомним, что ранее командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о проведении антитеррористической операции «Аль-Карама». Весной этого года ливийские военные приступили к новой фазе операции, чтобы освободить Триполи, где заседает так называемое «Правительство национального согласия» (ПНС) Ливии. Речь идет о марионеточной структуре, созданной западными странами, которая на сегодняшний день признается лишь 12 государствами ООН.

ПНС Ливии состоит из множества вооруженных группировок, которые связанны с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1. Боевики ПНС регулярно упоминаются в докладах ООН. Они не раз были замечены в убийствах, работорговле, пытках и контрабанде.Террористы связаны друг с другом как общим бизнесом, так и западными кураторами, которые направляют их деятельность в нужное русло.

1 Организация запрещена на территории РФ.