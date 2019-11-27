Донбасс, 27 ноября. В ноябре небоевые потери украинской армии исчисляются сотнями. Радикалы расстреляли взятого в плен офицера ВСУ. Украинский боец уничтожил дорогостоящую станцию РЭБ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Оборонные ведомства Луганской и Донецкой народных республик сообщают об 11 обстрелах шести населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны украинских вооруженных формирований. Солдаты Киева вели огонь из 120 и 82-мм минометов, гранатометов и орудий боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Активно применялось стрелковое оружие.

Стали известны данные о масштабных небоевых потерях ВСУ

Командование так называемой Операции объединенных сил скрывается истинное число военнослужащих, получивших ранения или погибших по причинам, не связанным с выполнением боевых задач. Раненых и травмированных бойцов доставляют в военные госпитали городов центральной и восточной Украины, где медперсонал уже не справляется, поскольку счет идет на сотни военнослужащих, остро не хватает необходимых медицинских препаратов.

Как сообщают представители Народной милиции ДНР, только за сутки 25 ноября в больницы Киева поступили 26 бойцов с небоевыми ранениями, полученными в период с 10 по 24 ноября. В то же время, согласно официальным сводкам штаба ООС, за указанный период ранены были 17 человек. Критическая ситуация с неожиданными потерями личного состава сложилась в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ, которая сменила на Донбассе 36-ю бригаду морпехов. Наиболее распространенный диагноз травмированных солдат — это осколочные раны, полученные в ходе подрывов на взрывных устройствах.

Как утверждает спикер оборонного ведомства ДНР Ринат Айгистов, основная причина подрывов военнослужащих остается прежней — отсутствие карт минных полей. Сейчас в расположении 10-й бригады работает инженерная комиссия штаба ООС.

Похищенного офицера ВСУ нашли убитым

Как сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР, взятого ранее в заложники начальника связи 38-го зенитно-ракетного полка по фамилии Чаловский нашли убитым. Тело обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины в городе Часов Яр Донецкой области.

Ранее в УНМ ЛНР сообщали о захвате радикалами запрещенной в России группировки УДА (Украинская добровольческая армия) украинского офицера с целью обмена его на взятого под стражу украинскими правоохранителями в Золотом члена радикальной организации Ивановича.

Майор Чаловский был убит выстрелом в голову со стороны затылка. Примечательно, что командование силовой операции в целях недопущения очередного конфликта между армейскими подразделениями и вооруженными националистами сообщило родственникам убитого офицера, что он совершил суицид из-за разногласий внутри подразделения, в котором служил.

Украинский боец уничтожил украинскую станцию РЭБ

Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находившийся за рулем автомобиля Toyota Hilux из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель», совершил ДТП, столкнувшись с трактором. В результате аварии дорогостоящая станция РЭБ была полностью уничтожена. Подробности произошедшего рассказал представитель луганского оборонного ведомства Иван Филипоненко.

Источник луганчан из штаба оперативно-тактической группировки «Север» сообщил, что в результате ДТП станция РЭБ загорелась, два бойца, находившиеся в машине, получили серьезные ожоги. Сотрудники украинской военной полиции, прибывшие в штаб 14-й бригады для расследования инцидента, установили, что водитель находился под воздействием токсических веществ и в момент аварии не сумел справиться с управлением.