Путин пообещал провести Евро-2020 в Петербурге наилучшим образом

Санкт-Петербург, 27 ноября. Россия подготовит проведение чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Петербурге наилучшим образом, пообещал российский президент Владимир Путин.

Глава государства проводит встречу с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином в Северной столице.

«Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков», — подчеркнул президент России.

Российский президент также напомнил, что Петербург стал одним из 12 городов Европы, в котором будут проходить матчи европейского первенства. По словам Путина, Евро-2020 — особый чемпионат, поскольку он «будет проходить под знаком 60-летия проведения подобных чемпионатов».

Путин указал на особое значение для Москвы первенства, напомнив, что в 1960 году, когда проходил первый официальный розыгрыш европейского чемпионата, сборная СССР стала победителем первенства.

«Россия является членом УЕФА прямо с года основания — с 1954, и наши представители работают почти во всех его комитетах и комиссиях», — добавил Путин.

Чемпионат Европы по футболу в честь 60-летия турнира пройдет в 12 городах континента. Матчи первенства примут у себя Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Дублин, Бухарест, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Амстердам и Будапешт. В Северной столице пройдут три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Евро-2020 начнется 12 июня и продлится ровно месяц.