Москва, 27 ноября. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил сомнение в квалификации иностранных дипломатов, которые обвиняют Москву в дестабилизации ситуации в Ливии.

Так он прокомментировал слова экс-помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвида Шенкера, который заявил, что Россия и ЧВК «Вагнера» якобы дестабилизируют обстановку в африканской стране, поддерживая командующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара.

«Качество тех, кто произносит подобного рода сентенции, качество их как политиков и дипломатов у меня просто вызывает недоумение», — пояснил Рябков журналистов.

Замглавы российского МИД добавил, что ему странно слышать подобные замечания со стороны США, которые уже давно используют вооруженные конфликты по всему миру в своих интересах.

Отметим, что некоторые СМИ ранее писали о ЧВК «Вагнера», которая якобы участвует в антитеррористической операции в Ливии, однако никаких доказательств этом предъявлено так и не было. Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые американцами повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в столице страны Триполи было создана марионеточная структура «Правительство национального согласия» (ПНС), полностью подконтрольная западным странам. Легитимность ПНС у многих вызывает вопросы — на сегодняшний день «Правительство национального согласия» признают лишь 12 стран ООН.

ПНС Ливии состоит из нескольких десятков вооруженных группировок, связанных с террористическими организациями «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в России). В настоящее время Ливийская национальная армия проводит антитеррористическую операцию с целью освободить Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.