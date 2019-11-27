Омбудсмена по защите госязыка назначили на Украине

Киев, 27 ноября. Кабинет министров Украины назначил Татьяну Монахову на пост уполномоченного по защите государственного языка. Об этом рассказал депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Монахова родилась в Николаеве, где окончила педагогический университет по специальности «учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы». На момент утверждения ее кандидатуры на должность омбудсмена работала завкафедрой журналистики в одном из университетов города.

Как уточняет «Газета.ru», Монахову предложило на этот пост министерство культуры, молодежи и спорта.

Должность, на которую ее назначили, предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подписал Петр Порошенко перед уходом с поста президента Украины. Закон предусматривает использование его почти во всех отраслях жизни.

Курс на тотальную украинизацию украинские власти взяли после государственного переворота 2014 года. Киев ввел обязательные квоты на украиноязычный контент на радио и телевидении, а также принял закон об образовании, который предусматривает переход учебных заведений на преподавание на украинском языке.

Российские официальные лица неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что на Украине русскоговорящее население подвергается грубой дискриминации по языковому признаку.

Ранее замсекретаря СНБО Украины Сергей Кривонос и вовсе предложил Киеву сформировать идеологию, в результате которой новое поколение говорило бы только на украинском языке и не считало Украину и Россию братскими государствами.