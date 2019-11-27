Лучшие адвокаты Ходорковского брошены на защиту пойманного на коррупции экс-мэра Серпухова

Москва, 27 ноября. Бывшего мэра подмосковного города Серпухов Александра Шестуна арестовали в 2018 году. У близких Шестуна обнаружили имущество на 10 млрд рублей.

Бывшего главу Серпухова обвинили в превышении должностных полномочий. Однако после обысков обвинение стали квалифицировать по статьям за незаконное участие в предпринимательской деятельности, мошенничество в особо крупном размере и отмывание преступных доходов.

Генеральная прокуратура РФ сообщила, что Шестун и его близкие владеют имуществом на 10 млрд рублей. При этом экс-глава Серпухова утверждает, что виной всему его «оппозиционная» деятельность.

Как сообщает telegram-канал «Силовики», защищать экс-мэра Серпухова взялась его супруга Юлия Шестун. Она отправилась в Берлин на конференцию правозащитников, где встретилась с беглым российским олигархом Михаилом Ходорковским. Укравший у россиян миллиарды олигарх пообещал предоставить своему единомышленнику Шестуну лучших адвокатов. Кроме того, Ходорковский решил провести кампанию по «дискредитации в СМИ высших должностных лиц органов власти и сотрудников правоохранительных органов России, преследующих Шестуна», а супруге экс-мэра даже предоставили место в подконтрольном олигарху издании.

«Михаил Ходорковский оказывает поддержку человеку, уличенному в коррупции. Такой подход, показывающий, что любой критик власти, какие бы преступления он не совершал, может рассчитывать на поддержку «правозащиты», лучше всего характеризует самих защитников свобод», ― отмечают авторы канала.

После встречи с Ходорковским адвокатом Шестуна стал Олег Белов, связанный с Алексеем Навальным. Встреча Шестуна с предоставленным Ходорковским защитником состоится в декабре.

Отметим, что обращаться за финансовой помощью к Ходорковскому стало традицией среди нарушителей закона. Беглый олигарх в свою очередь не скупится на поддержку «заблудших душ». За очередным пожертвованием в Берлин прилетел и журналист Денис Коротков, известный фейками о деятельности российских силовых структур. Журналист опубликовал личные данные российских летчиков, несущих службу в Сирии, что чуть было не привело к нападению боевиков на их семьи.

Кроме того, либеральный журналист на протяжении нескольких лет тесно сотрудничал с «Исламским государством»1 (запрещенная в РФ организация). О связи Короткова с боевиками ИГ1 стало известно после того, как среди вещей убитых в районе Дейр-эз-Зора террористов нашли его номер телефона. В сентябре 2019 года корреспондентам Федерального агентства новостей удалось найти подтверждение близким «отношениям» между журналистом и боевиками. Экс-террорист 18-летний Малифа рассказал корреспондентам ФАН, что общался с либералом, когда занимался пропагандой для ИГ. После этого стало понятно, откуда появились многочисленные «сенсационные» расследования либерального журналиста, который в самой Сирии никогда не был.

1 Организация запрещена на территории РФ.